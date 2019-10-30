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議員再問韓國瑜追蹤器 警局長：沒具體發現但存疑擔心

2019-10-30 20:49聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市韓國瑜今年8月間說到他的座車「可能」被裝追蹤器，引起社會各界一片譁然。民進黨籍高雄市議員林智鴻今天在議會質詢高雄市警察局長李永癸有沒有查到追蹤器？李永癸表示「沒有具體發現」、但「會存疑」、「會擔心」。

林智鴻追問李，市長的隨扈是警察局派的，如果隨扈發現特別狀況時，會不會立即通知警察局長？李說，會做安全警衛，後續會層層報告。林智鴻問李，是不是事情發生後的5到10分鐘後會知道？李未否認。

林智鴻問，隨扈一早去接市長之前，要做那些工作？李答說，會先確定行程，並檢查裝備、車輛，車輛外觀先檢查，警局發給隨扈反射鏡，所以車底、後車廂都要檢查。

林智鴻追問，韓國瑜8月20日公開說車子被裝了追蹤器，相信不是韓自己打開引擎蓋檢查的，應是隨扈打開引擎蓋發現的，隨扈有通知警察局長嗎？

李永癸表示，「追蹤器，我們是後來才有這個訊息，我們有去查證，沒有發現」林智鴻一聽，睜大眼睛問：「沒有追蹤器？」李再表示：「後來去查，沒有發現。」

林智鴻對這個答案有點訝異，續詢問，那韓市長說的追蹤器，那裡來的？

李永癸說，有去問隨扈，他們說沒有具體發現，或許他們有發現可疑，或許隨扈　他們在檢查時覺得有異樣，是沒有發現具體的，但會存疑，至於其他是否有什麼可疑和感覺，這個他不清楚。

林智鴻問「相不相信市長說的，有追蹤器？」李表示「市長也說『可能』，他們是存疑，會擔心；我相信他們有擔心這個，所以有要求隨扈要加強檢查。」

林持續問李，相不相信有追蹤器這件事？追蹤器只有「有」和「沒有」，難道有虛幻的嗎？

李永癸則說「市長講愛與包容，所以有些事，我們無法完全掌握。我們是沒有發現，但他講『可能』，所以可能有什麼疑點，所以他們擔心。」

林問所謂的「疑點」到底是什麼？李說「這個，不太清楚。」林有點不知如何問下去的說，李的說法到底是在幫韓，還是在害韓？李強調「我們就是請隨扈加強安全警衛。」林智鴻最後說，就留給社會公評。

民進黨籍高雄市議員林智鴻（左）今天在議會追問高市警察局長李永癸有關市長座車追蹤器...
民進黨籍高雄市議員林智鴻（左）今天在議會追問高市警察局長李永癸有關市長座車追蹤器之事，李永癸說「沒有具體發現」。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面
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民進黨籍高雄市議員林智鴻今天在議會追問高市警察局長李永癸有關市長座車追蹤器之事。...
民進黨籍高雄市議員林智鴻今天在議會追問高市警察局長李永癸有關市長座車追蹤器之事。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面
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警察韓國瑜高雄市

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