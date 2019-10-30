日本海軍第六燃料廠16處列歷史建築 總辦公廳古蹟審查
2019-10-30 19:19
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
高雄市府今天召開文資審議大會，審議「日本海軍第六燃料廠（高雄煉油廠）登錄歷史建築案」，優先就修造工廠、材料倉庫及行政區等17處建物進行審議。提報單位、文史團體、民代和中油多方陳述，審議委員最後決議，其中16處建物登錄為歷史建築，總辦公廳價值高於歷史建築，決議另案啟動指定古蹟審議程序。
高雄煉油廠保存議題引發關注，文化局今年3月組成專案小組，歷經多次現勘及討論，最終列冊追蹤52處建物，8月正式啟動文資審議程序，因審議建物多達52處，所以採分期分區審議。今天的審議大會由副市長葉匡時主持，因審議結果關係到中油土地利用，大會邀請提報人、所有權人中油公司表示意見，還有許多關心高雄煉油廠文資保存的民間團體、民代旁聽並表達意見及訴求。
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中油煉製事業部執行長徐漢表示，中央與地方在高雄煉油廠的土地利用有不同看法，中油希望在產業發展與歷史建物保存間，取得平衡點。
「保存是第一步！」高雄市議員吳益政、前議員張豐藤與舊城文化協會總幹事郭吉清，以保存文化資產的角度發言，建議全數保留登錄為歷史建築。文史團體並不反對開發，但活化過程不需要把建築全部拆掉，世界文化資產保留主流是新、舊並存。
高雄市文化局表示，材料倉庫區及修造工廠區為高雄煉油廠的後勤維修中心，文資大會以系統性思考就全區建物進行審議，因有摺板結構、力霸式桁架、芬克式桁架、H型鋼山型構架、倒傘型雙曲薄殼等不同建築樣態，各具有其特色與時代意義。中山堂由戰後知名建築師王大閎先生設計，可容納1400人，一直是中油舉辦重要大型活動的首選場所，也是中油人共同生活記憶的空間。印刷工廠於六燃時期即負責印刷廠內圖資文件，也是戰後翻譯雜誌《拾穗》的印製場所。
文資審議大會決議，高雄煉油廠行政區總辦公廳，為日本第六海軍燃料廠總辦公廳舍，戰後中油公司接收，作為廠區主要辦公大樓使用，是高雄煉油廠內於六燃時期留存至今最具代表性的建築物之一。總辦公廳經審議，其價值高於歷史建築，決議另案啟動指定古蹟審議程序。
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