恆春洋蔥採收不求人 「一條龍」機械化採收將上路

2019-10-30 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，長期仰賴人工採收，隨著農村高齡化和缺工，加上軍方洋蔥助收在全募兵制後總會挨批「不務正業」，恆春鎮農會在農糧署和高雄農改場協助下轉型機械化，陸續引進並完成根切機、掘取機、舉升機和莖葉切斷機測試後，宣布「一條龍」的機械化採收將於明年啟動，農會提供代工服務，估計節省近半人工成本，讓軍方慢慢退出。

屏東恆春半島洋蔥種植面積約550公頃，每年3至5月採收季，因農村人口老化嚴重，搶工情形多，1公頃採收工資成本高達4萬5000元，加上海軍陸戰隊行之有年的洋蔥助收，進入全募兵制後，引發月薪近4萬元軍人「不務正業」當免費農工的負評；恆春鎮農會總幹事林順和說，為避免產業凋零和社會觀感，機械化勢在必行，歷時3年多不斷引進測試，明年就可全面啟動機械化採收。

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洋蔥採收作業是勞力密集工作，採收機械化在台灣卻被農機公司視為大挑戰，因在日本都是大面積栽植、土質軟硬度互異，台灣以小農居多，自日本引進的採收機到了台灣，須不斷做修改調整，且機械化採收需配合洋蔥的種植行距，才能快速採收並減少耗損率，目前正值種苗期，鎮農會也向蔥農宣導種苗時就要注意行距，明年同時提供舉升機、莖葉切斷機代工服務。

「田間使用採收機和集中機，搭配需耗費大量人力的莖葉切斷機，每天能省上超過10個人力，省下近半人工成本！」林順和說，目前引進堪稱「一條龍」採收機械，未來透過農會代工服務，大面積種植戶可以全面機械化，小面積農戶缺乏經濟效益，建議小農之間整合種植，以利機械化降低成本，未整合前仍由軍方助收，軍方慢慢退居二線。