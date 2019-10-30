高市總預算付委葉匡時代理報告 許崑源：毋庸置疑
2019-10-30 18:27中央社 高雄30日電
高市109年地方總預算明天交付議會委員會審查，市長韓國瑜請假投入總統選舉，將由副市長葉匡時赴議會報告，議長許崑源表示，葉匡時代理市長職務，赴議會報告備詢，毋庸置疑。
葉匡時今天上午赴議會拜會許崑源，除關切許崑源的健康情形，並請益答詢及總預算案付委事宜，現場不開放採訪。
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議會下午發布新聞稿指出，許崑源在會中表示，議會為善盡預算把關及監督市政之責，一定依定期大會議程召開會議，不負市民所託。
有關部分議員主張韓國瑜應於總預算付委時親自報告預算編製情形，許崑源認為，韓國瑜已依規定完成請假程序，並獲得行政院備查，請假期間由葉匡時代理市長職務，理應由葉匡時赴議會報告及備詢，毋庸置疑。
許崑源指出，過去由代理市長赴議會備詢或報告預算編製情形，有例可循，包括前市長謝長廷請辭及擔任行政院長期間，分由陳其邁、葉菊蘭代理市長職務；前市長陳菊請辭擔任總統府秘書長期間，也由副市長許立明代理，都是由代理市長赴議會備詢及報告預算編製情形。
許崑源強調，市府依地方制度法於定期大會召開前即將總預算案送議會審議，全體議員應以市民權益為優先，審慎審議預算，為市民嚴格把關，善盡議員職責。
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