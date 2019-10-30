洩密遭判撤職 菊市府前環保局長李穆生：尊重判決

2019-10-30 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市環保局前局長李穆生洩密，今遭公務員懲戒委員會判撤職，停止任用1年。記者王宏舜／攝影 分享 facebook 高雄市環保局前局長李穆生任內辦理3件勞務採購案，卻假借權力任由廠商參與勾選評選委員名單事務，又洩漏尚未公開的政府採購招標文件內容，高等法院高雄分院去年1月依洩密罪判李1年2月徒刑，得易科罰金定讞。公務員懲戒委員會今判撤職，停止任用1年。李穆生說，現在的處境還能表達什麼？僅能尊重判決。

李穆生表示，謝謝外界的關心，但現在的處境能表達什麼？勞務採購案部分，僅能尊重判決。

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另外當年最高法院檢察署特偵組在偵辦林益世收賄案，週刊報導李穆生和陳啟祥關係一度極佳，直到2011年底李穆生疑向陳索賄5千萬未果，雙方交惡。報導一出，李穆生2012年8月辭職自清，並對週刊求償。時任高雄市長的陳菊也支持李以「不戀棧的方式」自清。李穆生說，地勇案特偵組簽結，瀆職案查無具體犯罪實據，104年已經簽結，還他清白。