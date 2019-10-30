綠要韓國瑜銷假報告預算 藍黨團：停止抹黑回歸市政

2019-10-30 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市長韓國瑜請假，明天預計由副市長葉匡時率市府相關局處長向議會報告，議會民進黨團今天召開記者會強調「沒有市長、沒有預算、沒有付委」。議會國民黨團下午召開記者會向民進黨喊話「停止抹黑，回歸市政」。

國民黨議員陳麗娜、李雅靜、邱于軒、宋立彬、李雅芬、陳玫娟召開記者會，陳麗娜說，在之前的預算說明會的時候，議員就要把對預算的意見向市政府提出，如有爭議的部分，請市府修正，到目前的階段，就是市政府把預算書交付給高雄市議會審查，由各個委員會進行小組審查，之後送到大會來審查，大會就是二讀三讀的部分。

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陳麗娜說，議員有議員該做的職責，不是所有事情都落在高雄市政府，議會有監督的角色，議員都是選民選出來的，不要忘了自己的職責，難道韓國瑜在的時候就非常有勁、非常賣力，韓國瑜不在高雄的時候，議員就不能問政了嗎？似乎韓國瑜像「蠻牛」，韓在高雄市時，民進黨議員就有元氣，沒有「蠻牛」時，民進黨議員就不太願意進議會；高雄市民不只對韓國瑜有期待，對議員也有期許，都要議員好好審查預算。