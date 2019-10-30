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綠要韓國瑜銷假報告預算 藍黨團：停止抹黑回歸市政

2019-10-30 17:58聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市韓國瑜請假，明天預計由副市長葉匡時率市府相關局處長向議會報告，議會民進黨團今天召開記者會強調「沒有市長、沒有預算、沒有付委」。議會國民黨團下午召開記者會向民進黨喊話「停止抹黑，回歸市政」。

國民黨議員陳麗娜、李雅靜、邱于軒、宋立彬、李雅芬、陳玫娟召開記者會，陳麗娜說，在之前的預算說明會的時候，議員就要把對預算的意見向市政府提出，如有爭議的部分，請市府修正，到目前的階段，就是市政府把預算書交付給高雄市議會審查，由各個委員會進行小組審查，之後送到大會來審查，大會就是二讀三讀的部分。

陳麗娜說，議員有議員該做的職責，不是所有事情都落在高雄市政府，議會有監督的角色，議員都是選民選出來的，不要忘了自己的職責，難道韓國瑜在的時候就非常有勁、非常賣力，韓國瑜不在高雄的時候，議員就不能問政了嗎？似乎韓國瑜像「蠻牛」，韓在高雄市時，民進黨議員就有元氣，沒有「蠻牛」時，民進黨議員就不太願意進議會；高雄市民不只對韓國瑜有期待，對議員也有期許，都要議員好好審查預算。

李雅靜表示，前市長陳菊沒有在總質詢期間請假出國嗎？韓國瑜請假，和陳菊的辦理的程序一樣，為何民進黨團有兩套標準？陳菊在總質詢時間請假出國時，民進黨議員在那裡？有跳出來要陳菊趕快回來接受質詢、回高雄面對預算審查嗎？

高雄市議會民進黨團明天可能杯葛市府編列的總預算交付委員會審查，國民黨團籲民進「停...
高雄市議會民進黨團明天可能杯葛市府編列的總預算交付委員會審查，國民黨團籲民進「停止抹黑，回歸市政」。記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜民進黨高雄市

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