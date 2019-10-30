大陸來台文化統戰演出？ 高市文化局：民辦、花媽執政時就有

2019-10-30 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



大陸的中華全國歸國華僑聯合會、台灣的中國青年大陸研究文教基金會與中華僑聯總會，11月6日晚上在高雄文化中心舉辦「親情中華‧歡聚台灣」大型文藝晚會，被台灣基進黨批是文化統戰演出。高雄市文化局今天表示，這是民間、非官方舉辦活動，也非首次演出，兩岸藝文交流活動行之有年，請外界勿多做聯想。

「親情中華‧歡聚台灣」大型文藝晚會的演出團體，包括「中國煤礦文工團」、「江蘇省雜技團」、「鐵路文工團」、「北京歌舞劇院」、「安徽省黃梅戲劇院」。綠營質疑這是中國文化統戰的方式，雖然台灣的觀眾不會因為看了表演就支持一國兩制，但團體卻可以利用演出機會謀求有利的統戰行為。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

高雄市文化局主祕劉秀英表示，「親情中華．歡聚台灣」晚會，是由中華全國歸國華僑聯合會、中國青年大陸研究文教基金會、救國團高雄市團務指導委員會共同主協辦的藝文晚會，並非高雄市政府主辦活動。這項活動由救國團高雄市團務指導委員會依「高雄市政府文化局演藝廳場地使用管理規則」，申請場地租用並已完成簽約繳費，純粹是民間團體依程序依規定付費申請檔期及場地租用。且經檢視企畫內容為舞蹈、雜技戲曲表演，符合場地使用規範。