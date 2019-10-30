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大陸來台文化統戰演出？ 高市文化局：民辦、花媽執政時就有

2019-10-30 17:25聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

大陸的中華全國歸國華僑聯合會、台灣的中國青年大陸研究文教基金會與中華僑聯總會，11月6日晚上在高雄文化中心舉辦「親情中華‧歡聚台灣」大型文藝晚會，被台灣基進黨批是文化統戰演出。高雄市文化局今天表示，這是民間、非官方舉辦活動，也非首次演出，兩岸藝文交流活動行之有年，請外界勿多做聯想。

「親情中華‧歡聚台灣」大型文藝晚會的演出團體，包括「中國煤礦文工團」、「江蘇省雜技團」、「鐵路文工團」、「北京歌舞劇院」、「安徽省黃梅戲劇院」。綠營質疑這是中國文化統戰的方式，雖然台灣的觀眾不會因為看了表演就支持一國兩制，但團體卻可以利用演出機會謀求有利的統戰行為。

高雄市文化局主祕劉秀英表示，「親情中華．歡聚台灣」晚會，是由中華全國歸國華僑聯合會、中國青年大陸研究文教基金會、救國團高雄市團務指導委員會共同主協辦的藝文晚會，並非高雄市政府主辦活動。這項活動由救國團高雄市團務指導委員會依「高雄市政府文化局演藝廳場地使用管理規則」，申請場地租用並已完成簽約繳費，純粹是民間團體依程序依規定付費申請檔期及場地租用。且經檢視企畫內容為舞蹈、雜技戲曲表演，符合場地使用規範。

文化局表示，這項活動並非首度在高雄舉辦，2014年曾於大東文化藝術中心、2015年於台北國父紀念館及2017年在花蓮、桃園、苗栗及南投縣等地演出。2014年高雄市還是綠色執政，並沒有發生爭議，兩岸藝文交流活動行之有年，請外界勿多做聯想。

「親情中華‧歡聚台灣」大型文藝晚會，被綠營批是文化統戰演出。記者徐如宜／翻攝
「親情中華‧歡聚台灣」大型文藝晚會，被綠營批是文化統戰演出。記者徐如宜／翻攝
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高雄市文化局救國團

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