公道伯是你？他22年來調解萬丹鄉近萬筆案件

2019-10-30 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



萬丹鄉調解委員會主席黃偉評（65歲），從43歲擔任調解委員至今已22年，調解近萬筆案件，被封為「萬丹公道伯」。記者江國豪／攝影 分享 facebook 古語說清官難斷家務事，許多糾紛即便鬧上法院，有時也有理講不清。屏東縣107年調解案共5725件，成立率約75%，而萬丹鄉調解委員會，成立率高達94.15%，全縣第一，其中，一位調解高手，人稱「萬丹公道伯」的黃偉評，扮演關鍵角色。黃說，服務22年來，看盡悲歡離合，調解的秘訣在於以「同理心」與「親和力」，讓雙方坦露心聲進行溝通，往往都能有好結果。

65歲的萬丹鄉調解委員會主席黃偉評，從43歲擔任調解委員至今已22年，調解近萬筆案件，被封為「萬丹公道伯」。黃曾在萬惠宮（媽祖廟）擔任主任委員，因長年負責安排遶境事宜，對36個村莊大小事都相當熟悉，也建立起鄉民對他的信任。

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黃說，前年（106年）7月萬丹發生塑膠棧板工廠大火，廠方損失超過3億元，周邊受波及的農田果樹多達10餘甲地，部分受災農民漫天喊價要求賠償，自己先是說服廠方拿出誠意賠償，再按公所提出的補償參考量表為依據，逐一溝通，全部調解完成。另外，萬丹西環路前年8月，發生3死９傷車禍事故，全案賠償調解，也是由他一手促成。

「如果到法院可以拿到更多，就去法院，如果不行，在這邊能夠滿意就在這裡協調」黃說看過的案例太多，無論妨礙婚姻自由，或者傷害等案件，都盡量告訴雙方，法院曠日費時又傷荷包，且未必結果會更好，像13年前，曾協調過港隧道死亡車禍，為死者家屬爭取900萬賠償金，但家屬難以接受，堅持興訟，最後僅獲判360萬元賠償金。

黃說，曾經調解成立率達97％，很多人沒可能和解的事情，到自己手上依舊迎刃而解，而秘訣就在於用「同理心」和「親和力」進行溝通，靠耐性、理性進行分析，讓雙方都能袒露心聲。也由於服務超過20年，今年領取調解委員服務年資行政院長獎，至今仍沒動過放棄調解的念頭，黃說越麻煩調解案，對他而言越有挑戰性，能幫助到別人就是自己最大的收穫。