高雄推台灣好行套票 明年1月底前購買最低5折

2019-10-30 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



天氣逐漸轉涼，高雄市交通局推出秋冬季節限定的「台灣好行雄愛旺來」旅遊優惠套票，11月1日至明年1月31日購買套票，最低5折280元。持票可搭哈佛快線一趟免費及大樹祈福線、市區公車及文化公車當日無限次免費搭乘。

交通局表示，「雄愛旺來」優惠套票包含限量客製化「雄愛旺來」好玩卡、哈佛快線一趟免費及大樹祈福線、市區公車及文化公車當日無限次免費搭乘，每份套票還捐出10元給大樹區在地公益團體「飛揚福利服務協會」。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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此外，憑套票還有台灣鳳梨工廠罐頭封罐DIY趣味體驗及一勾堂咖啡烘培坊下午茶等沿線21所商家購物優惠、住宿優惠等。

副市長葉匡時表示，交通局推出大樹祈福線及哈佛快線兩條路線，分別自高鐵左營站或鳳山火車站出發，哈佛快線經由國10可快速直達佛陀紀念館。大樹祈福線行經大樹區舊鐵橋濕地、九曲堂火車站、姑山倉庫等著名觀光景點。

交通局表示，「雄愛旺來」套票11月1日起將在高捷市集、台鐵九曲堂車站販售，於109年1月31日前購買優惠套票，還有最低下殺5折280元優惠價。交通局長鄭永祥說，除促進高雄觀光旅遊，也鼓勵大家多搭乘公共運輸，希望帶動運量至少增加10%。