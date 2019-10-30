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高雄推台灣好行套票 明年1月底前購買最低5折

2019-10-30 16:10聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

天氣逐漸轉涼，高雄市交通局推出秋冬季節限定的「台灣好行雄愛旺來」旅遊優惠套票，11月1日至明年1月31日購買套票，最低5折280元。持票可搭哈佛快線一趟免費及大樹祈福線、市區公車及文化公車當日無限次免費搭乘。

交通局表示，「雄愛旺來」優惠套票包含限量客製化「雄愛旺來」好玩卡、哈佛快線一趟免費及大樹祈福線、市區公車及文化公車當日無限次免費搭乘，每份套票還捐出10元給大樹區在地公益團體「飛揚福利服務協會」。

此外，憑套票還有台灣鳳梨工廠罐頭封罐DIY趣味體驗及一勾堂咖啡烘培坊下午茶等沿線21所商家購物優惠、住宿優惠等。

副市長葉匡時表示，交通局推出大樹祈福線及哈佛快線兩條路線，分別自高鐵左營站或鳳山火車站出發，哈佛快線經由國10可快速直達佛陀紀念館。大樹祈福線行經大樹區舊鐵橋濕地、九曲堂火車站、姑山倉庫等著名觀光景點。

交通局表示，「雄愛旺來」套票11月1日起將在高捷市集、台鐵九曲堂車站販售，於109年1月31日前購買優惠套票，還有最低下殺5折280元優惠價。交通局長鄭永祥說，除促進高雄觀光旅遊，也鼓勵大家多搭乘公共運輸，希望帶動運量至少增加10%。

「雄愛旺來」優惠套票相關訊息可上交通局網站(www.tbkc.gov.tw)、臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」或洽「高捷市集」國民旅遊卡專區(網址https://gojet.krtco.com.tw/tcg/2)及客服電話07-793-8888查詢。

高雄市交通局推出秋冬季節限定的「台灣好行雄愛旺來」旅遊優惠套票。記者蔡孟妤／攝影
高雄市交通局推出秋冬季節限定的「台灣好行雄愛旺來」旅遊優惠套票。記者蔡孟妤／攝影
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