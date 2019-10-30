高雄青年創業推動聯盟成立 平台整合資源一條龍服務
今年10月1日才成立的高雄市政府青年局，積極整合高雄創業環境資源，今天成立「高雄青年創業推動聯盟」，結合高雄14所大專院校育成中心、5個民間育成機構、3個產業公協會與5個高市府共創基地，共29家聯盟成員參與，針對青年創業的各階段需求，提供更完善的輔導資源協助。
高雄市副市長葉匡時表示，韓市長重視青年發展、青年創業，所以特別成立青年局，聯合29個在地的大專院校與社會組織，主要是希望透過此平台與資源，協助青年創業。「高雄青年創業推動聯盟」的成立，可以鏈結產官學多方的能量，協助高雄在地的創新創業團隊發光發熱。
青年局長林鼎超提出3點合作方向，「高雄青年創業推動聯盟」將會定期舉辦討論會議，突破政策推動與實務執行的困難點；共享創業課程資源，提供青年多元化的培力課程與諮詢管道；並以青年局為號召，規畫專屬高雄大型路演活動，吸引北部或是國外的外部資源投入新創團隊。
林鼎超表示，高雄市青年創業貸款申請資格，公司需設立於高雄市，登記未滿5年；公司代表人或商業負責人需設籍高雄市3個月以上，年齡20歲以上、45歲以下；3年內曾參與創業輔導相關課程達20小時以上；實收資本額未達1000萬的公司或商業。原則上青年創業貸款申請沒有任何產業限制，只要這些條件都可以來申請，實際貸款的金額會交由專業的貸款委員會來做審核。
「高雄青年創業推動聯盟」成員包括：高雄醫學大學創新育成中心、高雄科技大學創新育成中心、高雄餐旅大學創新育成中心、義守大學創新育成中心、樹德科技大學創新創業育成中心、高雄師範大學創新育成中心、正修科技大學育成中心、高苑科技大學創新育成中心、和春技術學院創新育成中心、高雄大學產學育成中心、輔英科技大學創新育成中心、東方設計大學創新育成暨研究發展中心、文藻學校財團法人文藻外語大學、樹人醫護管理專科學校創新育成中心；民間機構有弘帆創新有限公司(創業台槓)、KS Bridge創業橋接器、金屬工業發展研究中心、資策會地方創生服務處、高雄好課(行政院南區新創基地)、亞堤教育(創課閣樓)、資育股份有限公司(高軟育成中心)；另外還有高雄青年創業協會、台灣工研新創協會、高雄市產業發展協會、駁二共創基地、M.Zone、財團法人資訊工業策進會(KOSMOS)、工業技術研究院(KO-IN/O6)、高雄市數位內容創意中心。
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