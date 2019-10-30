親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

與郭陣營一手打一手和？ 國民黨下午將開鍘郭家軍李縉穎

高雄輪渡站新建躉船 今年底啟用

2019-10-30 13:03聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

旗津輪渡站曾於2016年新建1座躉船，投入營運至今，大幅降低現場乘客候船時間。高雄市輪船公司考量躉船為場站空間的延伸，除長期供船舶停靠與乘客登船使用，也經常受風吹日曬雨淋而造成多處壞損，為提供更完善的候船品質，已於今年再另新建躉船1座，預計今年底於中洲輪渡站啟用。

高雄市輪船公司表示，新建躉船造價898萬元，由三陽造船廠興建，躉船尺寸為23乘10乘1.5公尺，採專用甲板泥取代一般甲板泥作為表面防滑鋪設，可減少表面粗糙的厚度，並增加對摩擦耗損的耐用度與使用年限。

全案自今年5月開工，已陸續完成各階段性能檢驗，25日交通局鄭永祥局長、輪船公司董事長黃文財等人，實地走訪現場了解施工情形；並由輪船公司會同監造技師同時辦理初步查驗與檢測報告等文件點交。全案後續將進行壓載測試、下水等作業，預計11月底完工後，移泊至中洲輪渡站安置，今年底即投入場站營運。

高雄市輪船公司今年新建躉船1座，預計年底於中洲輪渡站啟用。圖/高雄市輪船公司提供
高雄市輪船公司今年新建躉船1座，預計年底於中洲輪渡站啟用。圖/高雄市輪船公司提供
分享

高雄市

相關新聞

高雄綠議員杯葛預算 國民黨團：民進黨3代市長，藍照審

2019-10-30 12:58

綠要阻預算付委 葉匡時：許立明代理時，藍沒杯葛吧！

2019-10-30 12:04

綠批公文外流是國瑜機器 葉匡時：非密件，若正確何必擔心

2019-10-30 11:41

一樣是永續！台中擬拆花博場館 屏東燈會後燈飾成點亮

2019-10-30 11:38

能防登革熱兼照明 超狂水溝裝置在波蘭國際發明展摘金

2019-10-30 11:33

高市總預算付委綠籲韓銷假 葉匡時：預算書依程序送達

2019-10-30 11:15

韓團隊首編總預算明付委 綠營放話無市長無預算無付委

2019-10-30 10:53

上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14

金湖國小68生日獻禮 推出文創商品

2019-10-29 23:59

違規擺攤多年 勞工夜市11月11日熄燈

2019-10-29 23:39

秋冬遊高雄 加碼送哈雷、汽車

2019-10-29 23:37

打狗更名高雄 百年活動來了

2019-10-29 23:34

高雄青創之夜 2個月辦一次

2019-10-29 23:32

大手牽小手 龍肚國小修復步道

2019-10-29 23:30

蘇揆：屏醫應重建 議員：亂開支票

2019-10-29 23:17

蘇揆訪前鎮 「大家想看給多少錢」

2019-10-29 23:06

秋冬遊高雄 高雄加碼送汽車、哈雷機車

2019-10-29 22:22

2019屏東國際風箏節 周末高屏溪畔「動物狂歡」

2019-10-29 21:24

高雄青創之夜M.ZONE大港自造基地登場 青創者交流經驗

2019-10-29 19:28

秋冬遊金門正對時 縣府加碼抽60支iPhone手機

2019-10-29 18:49

茄萣濕地聚集上百黑面琵鷺 葉匡時賞鳥驚呼「好多」

2019-10-29 18:37

蘇揆釋高雄建設利多 將補助前鎮漁港改造工程13億元

2019-10-29 17:45

高雄更名滿百周年 文化局推「高雄一00」系列活動

2019-10-29 17:34

影／肯定潘孟安會爭取、聲望高 蘇貞昌：不然你來當閣揆

2019-10-29 15:57

視察高齡醫學大樓大歎可惜 蘇貞昌送屏醫重建大紅包

2019-10-29 15:29

季節交替又遭有機廢水汙染 高雄鳳山溪魚群死亡

2019-10-29 13:51

高市知名一德路周一夜市 違法擺攤多年下月11日熄燈

2019-10-29 13:17

君鴻酒店點交 董座抗議司法不公遭嗆聲

2019-10-29 13:13

天氣轉涼 高雄動保處提醒魚塭會出現「頓料」現象

2019-10-29 09:21

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

自爆最痛恨被問「求婚史」 陳佩琪：想也知道沒有

2019-10-29 20:07

大逆轉！中一中116票反對興建公有停車場

2019-10-29 14:13

揮別塞車噩夢！ 國3「大鶯豐德交流道」今通過審議

2019-10-29 18:46

「學姐」黃瀞瑩爆紅 秦慧珠酸：升官比超超音速還快

2019-10-29 16:52

影／埔里微型園區揭幕招商 南投縣府估增逾300個職缺

2019-10-29 15:35

秋冬遊金門正對時 縣府加碼抽60支iPhone手機

2019-10-29 18:49

南迴公路大鳥拓寬段通車了 民眾直呼：好美喔

2019-10-30 10:58

台南主幹道永安橋新建明動工 警籲駕駛人改道減少塞車

2019-10-29 16:29

為燈會拆花博逾億場館？ 建築師盼延續花博價值

2019-10-30 10:23

影／肯定潘孟安會爭取、聲望高 蘇貞昌：不然你來當閣揆

2019-10-29 15:57

又有一批核燃料棒外運？ 基隆港警押車大陣仗

2019-10-30 00:25

領北市府薪水忙黨務？ 「學姐」黃瀞瑩遭質疑

2019-10-30 00:12

虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53

竹南排水溝驚見「葡萄汁」環保局：工廠累犯水汙法開罰

2019-10-29 16:44

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39

台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29

影／蘇花改國道客運未停靠蘇澳轉運站 地方跳腳

2019-10-29 15:30

影／麻豆交流道死亡虎口 機車引道改善完工

2019-10-29 18:21

爭取10幾年了 宜蘭鐵路高架可行性評估終於送交通部審查

2019-10-29 16:31

影／苗栗BC肝篩檢10年有成 苑裡今年採「地毯式」篩檢

2019-10-29 19:14

議員批「關愛之家」超收、紀錄作假 柯文哲鐵色鐵青

2019-10-29 15:07

上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14

大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16

抗議埋設瓦斯管線 內埔居民：門前埋炸彈無法接受！

2019-10-29 18:05

視察高齡醫學大樓大歎可惜 蘇貞昌送屏醫重建大紅包

2019-10-29 15:29

每年湧入80萬名遊客的羅東林業園區 森美館招標委外

2019-10-29 13:58

玉山步道撒紙錢清理不易 山友：感覺毛毛的

2019-10-29 23:02

齊柏林空拍照日本驚艷 大阪旅展看見基隆美麗山海

2019-10-30 12:06

「學姐」黃瀞瑩頻輔選惹議 柯文哲：下班去有什麼不對

2019-10-30 10:59

槓上內政部 柯文哲：社會住宅是用蓋的，不是嘴砲的

2019-10-30 10:44

王浩痛批關愛之家超收、紀錄做假 創辦人：議員妖魔化我們

2019-10-29 16:53

為食安把關 台東縣今公布100家優級認證餐飲業者

2019-10-29 19:25

駕駛打瞌睡就「嗡嗡」提醒 新北40輛公車裝警示系統

2019-10-29 18:15

蘇揆：屏醫應重建 議員：亂開支票

2019-10-29 23:17

石斑魚價格直直漲數量大減 金門放流3萬尾復育

2019-10-29 17:39

獨／花博探索館入圍台灣建築獎 評審現勘日險撞拆除日

2019-10-30 11:10

鹿港冬遊好吃又好玩 秒殺幸福小吃宴又來了

2019-10-29 22:16

影／頭份玉寶文創納骨塔爭議 居民赴議會陳情

2019-10-29 20:36

配合鐵路地下化工程 台南市長榮地下道今起封閉1年

2019-10-29 18:15

防公路撞牛憾事再發生 台東推牛隻剪耳標記落實管理

2019-10-29 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top