高雄輪渡站新建躉船 今年底啟用
2019-10-30 13:03
聯合報 記者蔡孟妤
／即時報導
旗津輪渡站曾於2016年新建1座躉船，投入營運至今，大幅降低現場乘客候船時間。高雄市輪船公司考量躉船為場站空間的延伸，除長期供船舶停靠與乘客登船使用，也經常受風吹日曬雨淋而造成多處壞損，為提供更完善的候船品質，已於今年再另新建躉船1座，預計今年底於中洲輪渡站啟用。
高雄市輪船公司表示，新建躉船造價898萬元，由三陽造船廠興建，躉船尺寸為23乘10乘1.5公尺，採專用甲板泥取代一般甲板泥作為表面防滑鋪設，可減少表面粗糙的厚度，並增加對摩擦耗損的耐用度與使用年限。
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全案自今年5月開工，已陸續完成各階段性能檢驗，25日交通局鄭永祥局長、輪船公司董事長黃文財等人，實地走訪現場了解施工情形；並由輪船公司會同監造技師同時辦理初步查驗與檢測報告等文件點交。全案後續將進行壓載測試、下水等作業，預計11月底完工後，移泊至中洲輪渡站安置，今年底即投入場站營運。
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