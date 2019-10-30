高雄綠議員杯葛預算 國民黨團：民進黨3代市長，藍照審

2019-10-30 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜請假參選，議會民進黨團今天揚言，明天如韓未列席總預算報告，「沒有市長、沒有預算、沒有付委」，會採取「必要」的手段。議會國民黨團反過來批民進黨「不審預算，自我閹割怪別人」。

國民黨團總召曾俊傑痛批民進黨團，永遠都是「自己喜歡，有甚麼不可以」、「為反對而反對」。

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曾俊傑表示，韓國瑜請假，民進黨就要反對預算交付審查，也不想想民進黨在高雄執政20年，一共有陳其邁、葉菊蘭、許立明三任代理市長，當時在野的國民黨議員也不曾反對杯葛預算，損傷高雄市民的權益；更何況，巿長依法請假，代理市長是葉匡時，依法自然會向議會報告預算的編列，完全沒有問題。

議員蔡武宏說，去年韓國瑜就任時審查107年的預算，是前市長陳菊團隊編列，當時國民黨的新任和原任議員都秉持理性討論溝通的態度，為市政延續著想，並沒有退回預算或杯葛，希望民進黨要為市民著想，大器宏觀，不要政治操作還沾沾自喜爽在心裡。

議員王義雄表示，審查預算是議員職責，民意代表應審查市府提出的預算有無不法、適不適當，如不審預算，就是愧對職守，民進黨自我閹割還推託韓請假，真是胡說八道，自欺欺人。