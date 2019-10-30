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綠批公文外流是國瑜機器 葉匡時：非密件，若正確何必擔心

2019-10-30 11:41聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市民進黨籍議員簡煥宗行文高雄市政府，要求公務車使用情況的相關資料，成為藍營議員上節目批判的內容，簡批此作法是「國瑜機器掃蕩異己」。副市長葉匡時今天受訪時表示，納悶民進黨及議員對此事大作文章的道理何在？此公文非密件，如果這件是大大方方、正正確確，要擔心什麼呢？不應無限上綱。

簡煥宗指出，他8月曾行文高雄市府，要調閱市府公務車使用情況。結果市府還沒回覆，公文卻出現在特定媒體節目上。他痛批這種作法前所未聞、超級荒謬，簡直是國瑜機器掃蕩異己，難道以後民進黨也可向市府調閱國民黨議員公文嗎？

葉匡時說覺得很納悶，民進黨及簡煥宗議員對此事大作文章的道理在哪裡？既然行文向市府要各首長的車號，這個文也不是密件，那現在被揭露出來，緊張什麼呢？如果這件是大大方方、正正確確，要擔心什麼？為什麼會無限上綱到認為是「國瑜機器」，令人納悶。 市府也會啟動內部行政調查，公文外洩這件事是否有違行政程序。

高雄市副市長葉匡時表示，此公文非祕件，如果這件是大大方方、正正確確，要擔心什麼呢...
高雄市副市長葉匡時表示，此公文非祕件，如果這件是大大方方、正正確確，要擔心什麼呢？不應無限上綱。記者徐如宜／攝影
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2020選舉葉匡時韓國瑜

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