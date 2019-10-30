綠批公文外流是國瑜機器 葉匡時：非密件，若正確何必擔心

2019-10-30 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市民進黨籍議員簡煥宗行文高雄市政府，要求公務車使用情況的相關資料，成為藍營議員上節目批判的內容，簡批此作法是「國瑜機器掃蕩異己」。副市長葉匡時今天受訪時表示，納悶民進黨及議員對此事大作文章的道理何在？此公文非密件，如果這件是大大方方、正正確確，要擔心什麼呢？不應無限上綱。

簡煥宗指出，他8月曾行文高雄市府，要調閱市府公務車使用情況。結果市府還沒回覆，公文卻出現在特定媒體節目上。他痛批這種作法前所未聞、超級荒謬，簡直是國瑜機器掃蕩異己，難道以後民進黨也可向市府調閱國民黨議員公文嗎？

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