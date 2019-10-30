一樣是永續！台中擬拆花博場館 屏東燈會後燈飾成點亮
2019-10-30 11:38
聯合報 記者江國豪
／屏東縣即時報導
台中花博今年4月謝幕，強調再生永續的綠建築，耗資逾億，卻因明年台灣燈會主燈位置，相中后里森林園區探索館區域，用不到1年就擬拆探索館及鄰近的發現館，兩館聯合建築師潘天壹，盼交通部及台中市政府審慎思考。反觀屏東2019台灣燈會結束後，在主辦單位考量永續使用，大部分的經典燈飾仍在屏東發光。
2019台灣燈會主燈「巨鮪來富」、「海之女神」等6款燈飾，燈會結束後至今仍佇立大鵬灣；另外，台灣設計展會場屏東台糖縣民公園內，也有許多燈飾散落各處，讓不少民眾邊逛展，還能再次回味燈會之美；原住民燈區主燈「生命之樹」這個月也在屏東縣立體育館旁點亮，成為市區新亮點。更有不少藝術燈飾，代表屏縣府出國展覽或比賽，獲得義大利國際設計大獎等獎項。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
2019台灣燈會辦公室主任、屏東縣政府發言人黃建嘉表示，當初設計燈飾時，即考量如何永續利用，像傳統竹編布拼的花燈，風吹日曬就會損壞不易存放，因此全燈區有約20%燈飾，採用鋼構等特殊材料打造，或者以外打燈方式設計，即可作為公共藝術品，在燈會結束後，仍可移至各鄉鎮或公園等，繼續照亮屏東，不淪為一次性使用。
留言