一樣是永續！台中擬拆花博場館 屏東燈會後燈飾成點亮

2019-10-30 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



採用鋼骨結構及30萬顆蚵殼打造的「海之女神」，仍佇立大鵬灣。圖／本報資料照片 分享 facebook 台中花博今年4月謝幕，強調再生永續的綠建築，耗資逾億，卻因明年台灣燈會主燈位置，相中后里森林園區探索館區域，用不到1年就擬拆探索館及鄰近的發現館，兩館聯合建築師潘天壹，盼交通部及台中市政府審慎思考。反觀屏東2019台灣燈會結束後，在主辦單位考量永續使用，大部分的經典燈飾仍在屏東發光。

2019台灣燈會主燈「巨鮪來富」、「海之女神」等6款燈飾，燈會結束後至今仍佇立大鵬灣；另外，台灣設計展會場屏東台糖縣民公園內，也有許多燈飾散落各處，讓不少民眾邊逛展，還能再次回味燈會之美；原住民燈區主燈「生命之樹」這個月也在屏東縣立體育館旁點亮，成為市區新亮點。更有不少藝術燈飾，代表屏縣府出國展覽或比賽，獲得義大利國際設計大獎等獎項。

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