親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

未來事件交易所：蔡英文、韓國瑜 雙方差距$2.24

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

能防登革熱兼照明 超狂水溝裝置在波蘭國際發明展摘金

2019-10-30 11:33聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

台灣每年都受登革熱疫情困擾，其中水溝是病媒蚊孳生的溫床，樹德科技大學產品設計系林純華等三名校友集思廣益鄉力開發出兼具清理垃圾、淤泥與防制蟲媒的水溝整治裝置，這項創意亮點獲波蘭國際發明展認證，搶下金牌。

畢業自樹德科大產設系的林純華、黃慧穎、蘇仕綺，在陳文亮老師指導下研發出可以防制蟲媒的水溝裝置。這個裝置，上蓋採用分離式設計，更以更換不同造型，且設有太陽能板，可以提供夜間照明與行車安全，並可藉由水溝框架，攔截汙泥與垃圾，一舉數得。這項多功能的水溝整治裝置在今年「波蘭國際發明展」中獲得青睞，拿下金牌。

研發團隊表示，重點是這款水溝整台裝置可以防止蟲媒進出，並配有噴灑藥劑的功能，從源頭層層把關，能降低病媒發生的機率。

樹德科大除了這項金牌發明外，同樣由產品設計系校友郭家琇、吳宜霏、侯怡君合作開發的「智慧型路障警示裝置」，也抱回金牌。

指導老師劉念德表示，這項遙控式路障基於保障警察執勤安全開發而成，包括路障警示車與警示立牌兩部分，警示立牌可折疊收納在路障警示車內，而路障警示車可利用手機APP進行車體遙控，也具備智慧型自動行動功能，日後國道警察可以減少放置示牌的時間並提升安全性，保障執勤人員的安全。

這款多功能水溝整治裝置，可望成為力抗登革熱的利器。圖／樹德科技大學提供
這款多功能水溝整治裝置，可望成為力抗登革熱的利器。圖／樹德科技大學提供
分享
國道警察執勤屢傳憾事，這款「智慧型路障警示裝置」可望保障員警執勤安全。圖／樹德科...
國道警察執勤屢傳憾事，這款「智慧型路障警示裝置」可望保障員警執勤安全。圖／樹德科技大學提供
分享

警察發明展

相關新聞

上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14

一樣是永續！台中擬拆花博場館 屏東燈會後燈飾成點亮

2019-10-30 11:38

高市總預算付委綠籲韓銷假 葉匡時：預算書依程序送達

2019-10-30 11:15

韓團隊首編總預算明付委 綠營放話無市長無預算無付委

2019-10-30 10:53

金湖國小68生日獻禮 推出文創商品

2019-10-29 23:59

違規擺攤多年 勞工夜市11月11日熄燈

2019-10-29 23:39

秋冬遊高雄 加碼送哈雷、汽車

2019-10-29 23:37

打狗更名高雄 百年活動來了

2019-10-29 23:34

高雄青創之夜 2個月辦一次

2019-10-29 23:32

大手牽小手 龍肚國小修復步道

2019-10-29 23:30

蘇揆：屏醫應重建 議員：亂開支票

2019-10-29 23:17

蘇揆訪前鎮 「大家想看給多少錢」

2019-10-29 23:06

秋冬遊高雄 高雄加碼送汽車、哈雷機車

2019-10-29 22:22

2019屏東國際風箏節 周末高屏溪畔「動物狂歡」

2019-10-29 21:24

高雄青創之夜M.ZONE大港自造基地登場 青創者交流經驗

2019-10-29 19:28

秋冬遊金門正對時 縣府加碼抽60支iPhone手機

2019-10-29 18:49

茄萣濕地聚集上百黑面琵鷺 葉匡時賞鳥驚呼「好多」

2019-10-29 18:37

蘇揆釋高雄建設利多 將補助前鎮漁港改造工程13億元

2019-10-29 17:45

高雄更名滿百周年 文化局推「高雄一00」系列活動

2019-10-29 17:34

影／肯定潘孟安會爭取、聲望高 蘇貞昌：不然你來當閣揆

2019-10-29 15:57

視察高齡醫學大樓大歎可惜 蘇貞昌送屏醫重建大紅包

2019-10-29 15:29

季節交替又遭有機廢水汙染 高雄鳳山溪魚群死亡

2019-10-29 13:51

高市知名一德路周一夜市 違法擺攤多年下月11日熄燈

2019-10-29 13:17

君鴻酒店點交 董座抗議司法不公遭嗆聲

2019-10-29 13:13

天氣轉涼 高雄動保處提醒魚塭會出現「頓料」現象

2019-10-29 09:21

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高市知名一德路周一夜市 違法擺攤多年下月11日熄燈

2019-10-29 13:17

自爆最痛恨被問「求婚史」 陳佩琪：想也知道沒有

2019-10-29 20:07

大逆轉！中一中116票反對興建公有停車場

2019-10-29 14:13

揮別塞車噩夢！ 國3「大鶯豐德交流道」今通過審議

2019-10-29 18:46

「學姐」黃瀞瑩爆紅 秦慧珠酸：升官比超超音速還快

2019-10-29 16:52

新竹市公車開進清大 全新路線83路周五開跑

2019-10-29 13:04

影／埔里微型園區揭幕招商 南投縣府估增逾300個職缺

2019-10-29 15:35

秋冬遊金門正對時 縣府加碼抽60支iPhone手機

2019-10-29 18:49

台南主幹道永安橋新建明動工 警籲駕駛人改道減少塞車

2019-10-29 16:29

影／肯定潘孟安會爭取、聲望高 蘇貞昌：不然你來當閣揆

2019-10-29 15:57

又有一批核燃料棒外運？ 基隆港警押車大陣仗

2019-10-30 00:25

竹縣台三線新風貌 33家30年以上老店大變身

2019-10-29 12:22

虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53

竹南排水溝驚見「葡萄汁」環保局：工廠累犯水汙法開罰

2019-10-29 16:44

領北市府薪水忙黨務？ 「學姐」黃瀞瑩遭質疑

2019-10-30 00:12

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39

影／蘇花改國道客運未停靠蘇澳轉運站 地方跳腳

2019-10-29 15:30

影／麻豆交流道死亡虎口 機車引道改善完工

2019-10-29 18:21

台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29

爭取10幾年了 宜蘭鐵路高架可行性評估終於送交通部審查

2019-10-29 16:31

議員批「關愛之家」超收、紀錄作假 柯文哲鐵色鐵青

2019-10-29 15:07

影／苗栗BC肝篩檢10年有成 苑裡今年採「地毯式」篩檢

2019-10-29 19:14

南迴公路大鳥拓寬段通車了 民眾直呼：好美喔

2019-10-30 10:58

大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16

視察高齡醫學大樓大歎可惜 蘇貞昌送屏醫重建大紅包

2019-10-29 15:29

上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14

每年湧入80萬名遊客的羅東林業園區 森美館招標委外

2019-10-29 13:58

抗議埋設瓦斯管線 內埔居民：門前埋炸彈無法接受！

2019-10-29 18:05

玉山步道撒紙錢清理不易 山友：感覺毛毛的

2019-10-29 23:02

泰山水管破30小時大塞車 侯友宜怒要年底前換完老舊管

2019-10-29 12:07

基隆漂亮景點躍上月曆 11月9日集發票來換

2019-10-29 12:42

為食安把關 台東縣今公布100家優級認證餐飲業者

2019-10-29 19:25

王浩痛批關愛之家超收、紀錄做假 創辦人：議員妖魔化我們

2019-10-29 16:53

為燈會拆花博逾億場館？ 建築師向林佳龍喊話別自打臉

2019-10-30 10:23

駕駛打瞌睡就「嗡嗡」提醒 新北40輛公車裝警示系統

2019-10-29 18:15

石斑魚價格直直漲數量大減 金門放流3萬尾復育

2019-10-29 17:39

影／頭份玉寶文創納骨塔爭議 居民赴議會陳情

2019-10-29 20:36

配合鐵路地下化工程 台南市長榮地下道今起封閉1年

2019-10-29 18:15

防公路撞牛憾事再發生 台東推牛隻剪耳標記落實管理

2019-10-29 19:20

鶯歌公所改編西班牙舞曲 公務員免驚「累死被洗頭」

2019-10-29 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top