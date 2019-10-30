能防登革熱兼照明 超狂水溝裝置在波蘭國際發明展摘金
2019-10-30 11:33
聯合報 記者王昭月
／高雄即時報導
台灣每年都受登革熱疫情困擾，其中水溝是病媒蚊孳生的溫床，樹德科技大學產品設計系林純華等三名校友集思廣益鄉力開發出兼具清理垃圾、淤泥與防制蟲媒的水溝整治裝置，這項創意亮點獲波蘭國際發明展認證，搶下金牌。
畢業自樹德科大產設系的林純華、黃慧穎、蘇仕綺，在陳文亮老師指導下研發出可以防制蟲媒的水溝裝置。這個裝置，上蓋採用分離式設計，更以更換不同造型，且設有太陽能板，可以提供夜間照明與行車安全，並可藉由水溝框架，攔截汙泥與垃圾，一舉數得。這項多功能的水溝整治裝置在今年「波蘭國際發明展」中獲得青睞，拿下金牌。
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研發團隊表示，重點是這款水溝整台裝置可以防止蟲媒進出，並配有噴灑藥劑的功能，從源頭層層把關，能降低病媒發生的機率。
樹德科大除了這項金牌發明外，同樣由產品設計系校友郭家琇、吳宜霏、侯怡君合作開發的「智慧型路障警示裝置」，也抱回金牌。
指導老師劉念德表示，這項遙控式路障基於保障警察執勤安全開發而成，包括路障警示車與警示立牌兩部分，警示立牌可折疊收納在路障警示車內，而路障警示車可利用手機APP進行車體遙控，也具備智慧型自動行動功能，日後國道警察可以減少放置示牌的時間並提升安全性，保障執勤人員的安全。
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