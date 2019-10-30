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高市總預算付委綠籲韓銷假 葉匡時：預算書依程序送達

2019-10-30 11:15聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市韓國瑜請假，10月31日是109年度高雄市政府總預算案交付議會進行審查日，綠營議員及社群Wecare高雄今天表示，由韓首度編列的總預算交付議會，市長都可以缺席，應該將總預算案給退回。副市長葉匡時表示，預算書已依行政程序送達議會，市長是依法請假，目前為止沒有聽到市長明天會回來的訊息。

社群Wecare高雄指出，明天周四是第一次由韓國瑜編列的明年度高雄市政府總預算案，要交付議會進行審查的大日子，韓應回來議會，表現對高雄市民最起碼的尊重。Wecare呼籲不分藍綠的議員們，若市長真的缺席，就應該以記名表決，將高雄市政府明年度的總預算案給退回，拒絕審查市長編列卻不願在議會說明的總預算案，如此才不負市民對民意代表的授權與託付。

葉匡時今天上午到駁二參加「高雄青年創業推動聯盟」成立時，媒體詢問過去高雄市政府的總預算書，都是由市長陳菊送去議會，今年市長韓國瑜請假，會不會出席議會審查？葉匡時表示，預算書已依行政程序送達議會，市長是依法請假，目前為止沒有聽到市長明天會回來的訊息。

高雄市副市長葉匡時表示，預算書已依行政程序送達議會，市長是依法請假，目前為止沒有...
高雄市副市長葉匡時表示，預算書已依行政程序送達議會，市長是依法請假，目前為止沒有聽到市長明天會回來的訊息。記者徐如宜／攝影
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高雄市韓國瑜葉匡時

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