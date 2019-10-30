韓團隊首編總預算明付委 綠營放話無市長無預算無付委

2019-10-30 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／即時報導



高雄市議會明天下午將進行明年度總預算交付審查議程，如照往例，市長必須率局處首長向議會報告總預算編列情形，然後由議會大會交付審查委員會審查。由於高雄市長韓國瑜請假投入總統大選，高雄市議會民進黨團今天上午即開記者會強調，明天沒有市長、沒有預算、沒有付委！如果韓國瑜明天未到會，將採取必要的手段。至於什麼是必要的手段？民進黨團今天未透露。

高雄市民進黨團幹事長陳致中、書記長林智鴻、議員李喬如、黃文益、何權峰、黃秋、李雅慧、黃文志、邱俊憲等人今天上午在市議會民進黨團開記者會，向韓國瑜喊話銷假回高雄向議會報告總預算案。

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民進黨議員表示，韓國瑜雖然請假，但10月19日為了告知AIT主席莫健不準備赴美訪問，那天都可以銷假專程回市府上班，明年度總預算如此重要，韓應該可以親自到議會向市民報告才是。

民進黨議員說，明年度的高雄市地方總預算是韓國瑜上任市長以來，韓團隊第一次自主編列總預算，正可以檢驗韓國瑜的政見是否能夠實現的機會，韓應向議會說明編列原則，也可以說明為何有些政見沒有編列預算，例如所謂的彌陀國際大機場？