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年輕人是大選關鍵選民？ 民進黨未必占優勢

上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14聯合報 記者潘欣中／屏東即時報導

南台灣度假勝地屏東墾丁，國家公園依山傍海的美景讓人心曠神怡，墾管處近幾年陸續完成的多間現代化公廁，在自然美景映襯下，形成渾然天成、全台獨有的山、海景公廁；有遊客形容「連上廁所也種心情享受」，還有遊客上完廁所，不忘要拍照打卡。

墾丁大街有2間造型新穎、設施現代化的公廁，其中比較早完成的，是墾管處在保7總隊第8大隊部旁興建的公廁，造型別出心裁融入當地民宿風格，以白牆、斜屋頂的悠閒設計，若不看告示，很容易誤認為民宿，後方是墾丁地標大尖山，壯麗山巒、如茵綠草搭配藍天白雲，成為美麗的山景公廁。

今年初啟用、位於恆春分局墾丁派出對面的公廁，是墾管處向農委會恆春畜產試驗所承租興建，無障礙設計和現代化設施，後方同樣襯著墾丁地標大尖山，成為另個美麗的山景公廁；另在墾丁船帆石沙灘旁的新公廁，距藍天和大海不到5公尺，有遊客上完廁所後，還特別和這間全台獨有的海景公廁合影留念。

山、海景風光明媚的2間新公廁啟用後，多年前遊客爆量被借壞廁所的墾丁派出所及消防分隊，也鬆了口氣，墾丁派出所貼上「廁所在斜對面」告示，拆除臨時公廁，不必再擔心讓人頭痛的廁所清潔和清運問題。

今年初啟用、位於恆春分局墾丁派出對面的公廁，無障礙設計和現代化設施，後方又是地標...
今年初啟用、位於恆春分局墾丁派出對面的公廁，無障礙設計和現代化設施，後方又是地標大尖山，成為另個美麗的山景公廁。記者潘欣中／攝影
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屏東墾丁大街保7總隊第8大隊部旁的公廁，白牆、斜頂民宿悠閒造型，在藍天白雲和墾丁...
屏東墾丁大街保7總隊第8大隊部旁的公廁，白牆、斜頂民宿悠閒造型，在藍天白雲和墾丁地標大尖山映襯下，被譽為最美麗的山景公廁。記者潘欣中／攝影
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在墾丁船帆石沙灘旁的新公廁，距藍天和大海不到5公尺，有遊客上完廁所特別和這間全台...
在墾丁船帆石沙灘旁的新公廁，距藍天和大海不到5公尺，有遊客上完廁所特別和這間全台獨有的海景公廁合影留念。記者潘欣中／攝影
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墾丁墾管處

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