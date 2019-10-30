上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東即時報導



南台灣度假勝地屏東墾丁，國家公園依山傍海的美景讓人心曠神怡，墾管處近幾年陸續完成的多間現代化公廁，在自然美景映襯下，形成渾然天成、全台獨有的山、海景公廁；有遊客形容「連上廁所也種心情享受」，還有遊客上完廁所，不忘要拍照打卡。

墾丁大街有2間造型新穎、設施現代化的公廁，其中比較早完成的，是墾管處在保7總隊第8大隊部旁興建的公廁，造型別出心裁融入當地民宿風格，以白牆、斜屋頂的悠閒設計，若不看告示，很容易誤認為民宿，後方是墾丁地標大尖山，壯麗山巒、如茵綠草搭配藍天白雲，成為美麗的山景公廁。

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今年初啟用、位於恆春分局墾丁派出對面的公廁，是墾管處向農委會恆春畜產試驗所承租興建，無障礙設計和現代化設施，後方同樣襯著墾丁地標大尖山，成為另個美麗的山景公廁；另在墾丁船帆石沙灘旁的新公廁，距藍天和大海不到5公尺，有遊客上完廁所後，還特別和這間全台獨有的海景公廁合影留念。