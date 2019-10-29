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秋冬遊高雄 高雄加碼送汽車、哈雷機車

2019-10-29 22:22聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

秋遊高雄糾好康，高雄市政府觀光局為了宣傳高雄秋冬遊，祭出百萬大獎，除有三菱汽車、機票、iPhone11，更推出極具風格的哈雷重機等總價值超過百萬元獎品 。

觀光局說，只要在活動期間入住高雄，就有機會獲汽車、哈雷機車，今天下午高雄市副市長葉匡時還在專業騎士陪同下，搭乘哈雷重機進場，帥氣爆表。

因應交通部觀光局推出的「擴大國旅秋冬遊」專案，高雄市目前有304家合法旅宿業者參與，其中53家旅宿業者加碼推出超殺專案的「秋冬遊高雄．歡樂來就補」，除住宿優惠滿滿滿外，高雄市業者更有諸多加碼好康。像義大遊樂世界不只能讓12歲以下兒童免費暢遊，更提供陪同者599元的入場優惠價，再送「兒童回遊憑證」，下次還能免費入園1次。

高雄市觀光局說，消費者只要在今年年底前，入住高雄市旅館或民宿，成功申請「擴大秋冬國民旅遊」自由行旅遊補助者，上網登錄就可以參加「2019秋冬遊高雄 登錄發票加碼抽大獎」活動，有機會抽到汽車、哈雷重機、義大遊樂世界遊園券、住宿券等。

高雄市觀光局表示，目前高雄市秋冬補助申請已突破8成，第一波補助金額共有8000萬元，已使用7700萬元，達第一階段門檻，已獲得交通部觀光局第2波補助金8000萬元。

同時，經濟部配合擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，加碼推出夜市抵用券，高雄市共有15家夜市可使用，包含六合夜市、南華路夜市、忠孝夜市、興中路夜市、自強夜市、林靖夜市、喜峰街夜市、三民街夜市、吉林夜市美食街、前鎮夜市、凱旋青年夜市、第四攤集場（鹽埕街）、興達港夜市、蚵仔寮夜市，成功利用庶民經濟帶動夜市商圈發展。

高雄市觀光局說，高雄的秋冬氣候溫暖宜人，還有豐富的活動，包括高雄電影節、彌陀虱目魚文化節等活動，11月有高雄戲獅甲、永安區石斑魚文化節以及海線食旅登場，還可騎單車暢遊岡山，飽覽軍事遺跡。12月有乘風而騎鳳山場、海線潮旅行、繽紛耶誕及點亮哈瑪星、跨年倒數。

高雄市政府觀光局為了宣傳高雄秋冬遊，祭出百萬大獎，除有三菱汽車、機票、iPhon...
高雄市政府觀光局為了宣傳高雄秋冬遊，祭出百萬大獎，除有三菱汽車、機票、iPhone11，更推出極具風格的哈雷重機等總價值超過百萬元獎品 。圖／高雄市觀光局提供
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只要在活動期間入住高雄，就有機會獲汽車、哈雷機車，今天下午高雄市副市長葉匡時還在...
只要在活動期間入住高雄，就有機會獲汽車、哈雷機車，今天下午高雄市副市長葉匡時還在專業騎士陪同下，搭乘哈雷重機進場，帥氣爆表。圖／高雄市觀光局提供
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秋遊高雄糾好康，高雄市政府觀光局為了宣傳高雄秋冬遊，祭出百萬大獎，除有三菱汽車、...
秋遊高雄糾好康，高雄市政府觀光局為了宣傳高雄秋冬遊，祭出百萬大獎，除有三菱汽車、機票、iPhone11，更推出極具風格的哈雷重機等總價值超過百萬元獎品 。圖／高雄市觀光局提供
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夜市抵用券高雄市重機

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