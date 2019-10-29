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2019屏東國際風箏節 周末高屏溪畔「動物狂歡」

2019-10-29 21:24聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

「2019屏東國際風箏節」即將於11月2日、3日在高屏溪河濱公園登場，屏縣府今天對外說明，並公布今年主題為「動物狂歡節」，廣邀全國好友一同用風箏點綴屏東的天空。

縣長潘孟安表示，屏東國際風箏節已經連續辦理3年，每年以不同主題來呈現風箏之美，有別與去年的「海底總動員」，今年風箏節以「動物狂歡節」為軸，使用了「阿猴」、「山豬」、「梅花鹿」、「伯勞鳥」、「飛鼠」及「台灣黑熊」等主視覺圖示，共同創造出歡樂的派對氛圍，歡迎大家能攜家帶眷一起來野餐、放風箏，享受美好的親子時光

潘孟安表示，本次活動邀請包括美國、德國、法國、日本、新加坡、澳洲、奧地利、馬來西亞及印尼等10個國家，將近百名風箏選手及專業風箏團隊進行鬥箏PK賽等表演，而現場更有各具特色的造型風箏、串型風箏及特技風箏等同時綻放在天空，形成最壯闊的場景。

教育處表示，每逢秋天來臨，屏東國際風箏節就會在高屏溪畔舉行，3年間更是累積超過20萬人次，開幕當天除了滿天的造型風箏及地景風箏外，還安排有許多好玩有趣的活動，除了有寫生著色比賽、發票換風箏、樂樂棒球賽、愛玩PLAY滑步錦標賽及迷你足球賽，更有深受孩子們喜歡的兒童「玩」國，大型動物造型氣墊、泡泡滿天飛及闖關活動，現場也提供許多限量小禮物送給民眾們。

2019屏東國際風箏不但可以觀賞精彩的風箏演出，還能實際參與多元的體驗活動。屏東縣彩虹自行車道系統建置趨近於完整，總長共約465公里，河濱公園正是位於自行車道系統中的藍線上，風箏節活動中也提供了30分鐘的免費自行車體驗。活動訊息都可上臉書搜尋「屏東縣體育發展中心」或「2019屏東國際風箏節」。

「2019屏東國際風箏節」即將於11月2日、3日在高屏溪河濱公園登場，主題定為「...
「2019屏東國際風箏節」即將於11月2日、3日在高屏溪河濱公園登場，主題定為「動物狂歡」。圖／屏東縣政府提供
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「2019屏東國際風箏節」即將於11月2日、3日在高屏溪河濱公園登場，主題定為「...
「2019屏東國際風箏節」即將於11月2日、3日在高屏溪河濱公園登場，主題定為「動物狂歡」。圖／屏東縣政府提供
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「2019屏東國際風箏節」即將於11月2日、3日在高屏溪河濱公園登場，主題定為「動物狂歡」。圖／屏東縣政府提供
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「2019屏東國際風箏節」即將於11月2日、3日在高屏溪河濱公園登場，主題定為「動物狂歡」。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣風箏節自行車

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