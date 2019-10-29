韓國瑜是否出席總預算付委 研考會：市府團隊會負責

2019-10-29 21:04 中央社 高雄29日電



高市府編列109年度總預算案將在31日付委，民進黨市議員陳致中質疑市長韓國瑜是否到議會報告，研考會主委李銘義說，之前已向議會做過預算說明，「市府團隊會負責預算」。

根據市議會議程表，109年度總預算將在31日交付審查，依照慣例，市長會列席說明預算編列及執行情形，不過韓國瑜請假投入總統大選，31日是否會列席說明，受到關注。

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陳致中今天在議會內政部門業務質詢李銘義，韓國瑜是否出席總預算付委並報告，他強調「韓國瑜自己編列的預算要自己負責」，質疑韓國瑜是否不出席？

李銘義說，市府之前已有預算說明會，他不清楚31日市長行程如何。陳致中質疑「那是市長不負責了嗎？」

李銘義表示，「市府團隊會負責預算」。陳致中批評「那代表以後不必選市長了嗎？」

民進黨團也關切韓國瑜到底31日是否列席總預算付委，明天黨團將開記者會，主張109年總預算是韓國瑜就任後首次自主編列的總預算，促韓國瑜務必到議會報告預算編列經過，以便市民瞭解政見是否能夠實現。

市府表示，「目前未聽說」韓國瑜會出席總預算付委。

高市府編列109年度總預算，歲入新台幣1401億元、歲出1465億元，歲出入差短歲出入差短約64.2億元。（編輯：林沂鋒）