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高雄青創之夜M.ZONE大港自造基地登場 青創者交流經驗

2019-10-29 19:28聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市青年局今晚在駁二特區M.ZONE大港自造基地推出第二場青創之夜，除了青創業者及團隊，也邀各大學及民間育成中心加入，現場約60多人，氣氛熱鬧輕鬆。青年局長林鼎超說，未來青創之夜將常態舉辦，每2個月在市府公辦基地輪流舉行，為創業團隊提供交流媒合的平台與機會。

青年局繼9月底推出首場青創之夜，邀各大共創基地經營者及青年創業者齊聚一堂，頗受好評，時隔一月，今晚首度在市府自造基地之一舉行第二場聚會，提供青年創業家交流空間及平台。

高雄市副市長葉匡時出席青創之夜，除現場體驗自造基地提供的萬聖節手做等破冰活動，也與青創業者交流，了解創業過程中遭遇的瓶頸與需要協助之處。葉匡時表示，創業非常困難，希望青創之夜能讓創業年輕人在高雄發展獲得最大協助，創造更美好的生活。

林鼎超說，運用現有的自造基地空間，讓不同產業青創業者互相認識，還有多家廠商介紹自己公司的創業內容，希望彼此進行資源連結，產生一加一大於二的效果。觀察參加行業別，從金融科技、數位創作、文創到體感娛樂等，可看出高雄已不再是傳統石化、金屬或造船業，許多新創產業正在逐漸萌芽中。

從事服裝設計開發的業者郭子嘉表示，南部創業資源少，創業者間經驗交流分享很重要，高雄過去是紡織重鎮，樹德科大、實踐大學等都有服裝設計相關科系，學生畢業後卻要去北部發展，他希望透過青創之夜平台連結上游紡織業者及學校資源，提供南部學生實習、就業機會。

高雄市青年局今晚在M.ZONE大港自造基地舉辦第二場青創之夜，副市長葉匡時（右）...
高雄市青年局今晚在M.ZONE大港自造基地舉辦第二場青創之夜，副市長葉匡時（右）到場，率先體驗萬聖節手做等破冰活動。記者蔡容喬／攝影
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高雄市青年局今晚在M.ZONE大港自造基地舉辦第二場青創之夜，吸引60多位青年創...
高雄市青年局今晚在M.ZONE大港自造基地舉辦第二場青創之夜，吸引60多位青年創業團隊、大學及民間育成中心參加。記者蔡容喬／攝影
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