秋冬遊金門正對時 縣府加碼抽60支iPhone手機

2019-10-29 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



快來金門玩，就有機會拿iphone 11手機！金門縣政府為配合這次擴大國旅秋冬遊自由行住宿優惠活動，特別向中央爭取宣導費辦理抽獎活動，獎項包括30罈市價4萬元的窖藏30公升金門高粱酒與60支iPhone 11手機，旅客只要在11月1日至12月31日前，來金使用國旅秋冬遊自由行住宿優惠，將可獲得抽獎機會，已使用過基本折抵的旅客，再來金使用離島折抵也可以參加抽獎，一人最多2次抽獎機會。

縣府觀光處長丁健剛表示，為使淡季的秋冬季節挹注另一波旅遊人潮，特別舉辦這次的抽獎活動，抽獎活動內容獎項豐富，希望藉由這波抽獎活動吸引更多年輕族群及旅客來金旅遊，請各地的遊客把握機會，共襄盛舉。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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只要在11月1日起自12月31日止的活動期間來金旅遊，並使用擴大國旅秋冬遊自由行住宿優惠的旅客就可以參加，使用擴大國旅秋冬遊自由行住宿優惠的旅客，住宿登錄成功並送出資料，每天由主辦單位匯出前天住宿旅客名單經彙整編號並公告於活動網頁。

主辦單位將於活動結束後擇期(確定日期另行公告)，於Facebook「金門觀光逗陣行」活動專頁以線上直播方式進行抽獎。此次活動排除金門縣政府暨及所屬機關約用人員以上員工得獎，中獎名單先由縣府人事單位核對排除後公告於「金門觀光逗陣行」Facebook 粉絲團及活動網頁。

中獎者由主辦單位以旅客所留聯絡電話(或其他方式)通知，收到通知後須於109年1月20日前向主辦單位領取獎品，如無法親自領取者，得提供詳細資料及聯絡地址，經主辦單位確認後以郵寄方式為之。更多詳細內容請上金門觀光旅遊網、FB「金門觀光逗陣行」上查詢，或洽金門縣政府觀光處082-324174。活動網址如下: https://kinmen.travel/zh-tw/notfound 、