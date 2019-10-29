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翻轉恆春民謠的悲苦印象 半島歌謠季從叫好變叫座

2019-10-29 18:46聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

半島歌謠季邀嚴詠能、打狗亂樂團和恆春囡囝合唱輕快的民謠。圖／里山公司提供
半島歌謠季邀嚴詠能、打狗亂樂團和恆春囡囝合唱輕快的民謠。圖／里山公司提供
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恆春民謠節轉型的屏東半島歌謠季，今年在一群不同領域專業年輕人腦力激盪下注入創意，在原汁原味本土民謠、讓人驚艷的世界音樂、創新老調新聲外，最大亮點是汲取在地故事、由民謠傳藝師當主角的舞台劇，並首度挑戰「索票」看票，竟連兩場爆滿，屏東縣長潘孟安感動到力邀搬上演藝廳舞台，歌謠季剛落幕，仍是網路社群討論的熱話題。

「給人哀怨悲傷感的恆春民謠，總讓現代人感覺距離太遙遠，如何拉近和民眾距離、撒下民謠的種子是大挑戰，連辦8年的恆春民謠節，就遇到瓶頸，轉型半島歌謠季是突破也是創新！」策展人張彥頡網羅音樂總監徐鳳玉、舞台導演朱怡文、音樂設計林謙信、紅氣球書店郭德慧和里山生態旅遊公司等10多人，這群年輕人透過腦力激盪注入豐富創意，縣文化處長吳明榮佩服不已。

落幕後受討論最高的是今年首度推出的舞台劇，透過民謠串唱和詼諧的戲劇呈現恆春半島民謠的前世和今生，專業的台南人劇團和斜槓青年創作體，帶領過半的在地傳藝師、小學生素人演員，將阿公阿嬤的常民生活和民謠精髓搬上舞台，500多個座位座無虛席，連兩天爆滿；全程觀賞的屏東縣長潘孟安大為感動，力邀至演藝廳心演出。

「原本排斥總是哭調的恆春民謠，感覺離現實太遙遠了！」林姓觀眾說，然而這次1個半小時的舞台劇，有歡笑有悲傷，沒想到民謠居然將以前女性的認命跟現代女性的堅強融合，一點都不逆耳，也恍然大悟，原來民謠在恆春婦女生命中，是一貼紓壓劑，是場感動又讓人理解時空背景的表演，應搬上大舞台，讓更多人看見民謠的美。

舞台劇導演朱怡文和音樂設計林謙信說，他們花了半年時間下鄉找故事、編曲、教素人演員的阿公阿嬤如何演等，透過民謠串唱和詼諧的戲劇呈現恆春半島民謠的過去和現在，因是說在地故事，在地人看了會很有感，若要搬上演藝廳，編劇和音樂串連都要調整，他們樂見其成；72歲的傳藝師黃卻銀說，演出時興奮心情大於緊張，登上大舞台，連作夢都沒想過。

半島歌謠季邀嚴詠能、打狗亂樂團和恆春囡囝合唱輕快的民謠。圖／里山公司提供
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半島歌謠季最大亮點是汲取在地故事、由民謠傳藝師當主角的舞台劇，屏東縣長潘孟安感動...
半島歌謠季最大亮點是汲取在地故事、由民謠傳藝師當主角的舞台劇，屏東縣長潘孟安感動到力邀搬上演藝廳舞台，歌謠季剛落幕，仍是網路社群討論的熱話題。圖／里山公司提供
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半島歌謠季帶進世界音樂，邀考古樂手演出未曾見過的古樂器。圖／里山公司提供
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半島歌謠季從叫好變叫座，策展團隊一群年輕人透過腦力激盪注入豐富創意，縣文化處長吳...
半島歌謠季從叫好變叫座，策展團隊一群年輕人透過腦力激盪注入豐富創意，縣文化處長吳明榮佩服不已。圖／取自徐夏天臉書
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半島歌謠季創新老調新聲，邀你太白、要曬黑樂團主唱與傳藝師交流音樂。圖／里山公司提...
半島歌謠季創新老調新聲，邀你太白、要曬黑樂團主唱與傳藝師交流音樂。圖／里山公司提供
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恆春屏東縣

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