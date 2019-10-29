茄萣濕地聚集上百黑面琵鷺 葉匡時賞鳥驚呼「好多」

2019-10-29 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



高雄茄萣濕地今年黑面琵鷺數量比往年多，賞鳥人士近期已經觀測到150隻左右。圖／邱明德提供 分享 facebook 候鳥季到來，愛鳥人士今年已在高雄茄萣濕地觀測到150多隻黑面琵鷺，比往年此時節高出很多。高雄市副市長葉匡時今天下午到濕地公園視察，移開望遠鏡後說「好多！好多！」。葉匡時表示，黑面琵鷺是北高雄珍貴的旅遊資源，會著手改善周遭旅宿與景點串聯，吸引賞鳥遊客帶動觀光。

茄萣濕地公園面積廣達百餘公頃，冬季吸引大量候鳥度冬，鳥類之調查記錄超過5000隻，可說是台灣南端最大的候鳥度冬棲地。鳥友觀測指出，往年此時節只有10幾或20幾黑面琵鷺，不過今年數量特別多，最多時看見150幾隻，今天約有140幾隻現身。

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副市長葉匡時今天下午到濕地視察，茄萣觀光發展協會理事長郭淑娥與黑琵專家王徵吉、張順雄等人導覽。郭淑娥表示，今年年初多達400多隻黑琵到茄萣停留，幾乎可說全世界十分之一的黑面琵鷺都來到茄萣；此地是重要的候鳥棲地，希望透過創生計畫發展生態旅遊。

聽取簡報後，葉匡時前往賞鳥亭賞鳥，此時正值候鳥季節，濕地水面聚集百餘隻黑面琵鷺，場面十分壯觀。