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茄萣濕地聚集上百黑面琵鷺 葉匡時賞鳥驚呼「好多」

2019-10-29 18:37聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄茄萣濕地今年黑面琵鷺數量比往年多，賞鳥人士近期已經觀測到150隻左右。圖／邱...
高雄茄萣濕地今年黑面琵鷺數量比往年多，賞鳥人士近期已經觀測到150隻左右。圖／邱明德提供
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候鳥季到來，愛鳥人士今年已在高雄茄萣濕地觀測到150多隻黑面琵鷺，比往年此時節高出很多。高雄市副市長葉匡時今天下午到濕地公園視察，移開望遠鏡後說「好多！好多！」。葉匡時表示，黑面琵鷺是北高雄珍貴的旅遊資源，會著手改善周遭旅宿與景點串聯，吸引賞鳥遊客帶動觀光。

茄萣濕地公園面積廣達百餘公頃，冬季吸引大量候鳥度冬，鳥類之調查記錄超過5000隻，可說是台灣南端最大的候鳥度冬棲地。鳥友觀測指出，往年此時節只有10幾或20幾黑面琵鷺，不過今年數量特別多，最多時看見150幾隻，今天約有140幾隻現身。

副市長葉匡時今天下午到濕地視察，茄萣觀光發展協會理事長郭淑娥與黑琵專家王徵吉、張順雄等人導覽。郭淑娥表示，今年年初多達400多隻黑琵到茄萣停留，幾乎可說全世界十分之一的黑面琵鷺都來到茄萣；此地是重要的候鳥棲地，希望透過創生計畫發展生態旅遊。

聽取簡報後，葉匡時前往賞鳥亭賞鳥，此時正值候鳥季節，濕地水面聚集百餘隻黑面琵鷺，場面十分壯觀。

葉匡時表示，茄萣濕地的黑面琵鷺是珍貴的旅遊資源，未來會考慮施設隱形步道或人工島，有關外圍的旅宿設施與觀光景點串聯也很重要，希望工務局與觀光局協助規畫，帶動北高雄觀光旅遊。

高雄市副市長葉匡時（右一）與工務局長吳明昌（右二）到茄萣濕地，透過望遠鏡觀察黑面...
高雄市副市長葉匡時（右一）與工務局長吳明昌（右二）到茄萣濕地，透過望遠鏡觀察黑面琵鷺。記者徐白櫻／攝影
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秋冬到來，過冬的黑面琵鷺陸續飛抵高雄茄萣濕地，近期已經觀測到150隻左右。記者徐...
秋冬到來，過冬的黑面琵鷺陸續飛抵高雄茄萣濕地，近期已經觀測到150隻左右。記者徐白櫻／攝影
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高雄市副市長葉匡時（右一）到茄萣濕地觀看黑面琵鷺過冬情況，聽取專家講解。記者徐白...
高雄市副市長葉匡時（右一）到茄萣濕地觀看黑面琵鷺過冬情況，聽取專家講解。記者徐白櫻／攝影
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濕地公園黑面琵鷺葉匡時

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