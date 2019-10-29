黃昭順邀請勘廟 徐國勇：文化保存不分藍綠

2019-10-29 19:04 中央社 高雄29日電



內政部長徐國勇今天由立委黃昭順陪同視察位於高雄壽山國家公園的清代樓頂媽廟遺址，徐國勇指示國家公園管理處人員全力配合相關單位協助遺址保存，強調文化保存工作不分藍綠。

徐國勇下午由黃昭順陪同先在山下聽取文史團體簡報大龜山樓頂媽廟的史實及遺址現況。

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徐國勇表示，黃昭順曾在立法院為大龜山樓頂媽廟遺址請命，雖然他在海軍當兵休假時曾造訪過現場，但在立法院接受黃昭順質詢時仍是一頭霧水，他為此專程南下實地跑一趟，並在文史團體解說下才真正了解這裡的文化底蘊實在深厚，值得保存。

他指出，文化保存工作不分藍綠，也不應分中央與地方，國家公園是內政部管的，在國家公園範圍內的文化遺產在法令許可下，內政部會全力協助保存，若涉及文化部及高雄市文化局的權責，內政部也會全力配合。

高雄市舊城文化協會指出，樓頂媽是清代大將施瑯隨船渡海攻台的守護神之一，施瑯登陸台灣後在龜山上建廟供奉，成為當時漁民的信仰重心，山上廟宇也形同指引漁民的重要引路地標，但日據時代因軍事用途將廟宇遷移，文史團體經比對史料及舊地圖找到遺址，但因位處國家公園內礙於現行法令無法重建。（編輯：林沂鋒）