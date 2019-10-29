抗議埋設瓦斯管線 內埔居民：門前埋炸彈無法接受！

2019-10-29 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



屏東縣內埔鄉豐田村民，因欣屏天然氣公司要埋設2公里管線，供內埔工業區內青島啤酒使用，找上屏東縣議員蔣月惠陳情。蔣月惠今早率領村民在路口拉起白布條，抗議屏東縣政府濫權，允許私人公司路權埋設瓦斯管，造成居民恐慌，盼縣政府能正視居民心聲，撤銷路權。

抗議村民表示，欣屏天然氣公司規畫在豐田村沿路，開挖路面埋設地下瓦斯管線，以供青島啤酒使用，然而兩家私人企業賺錢，卻要讓沿途50多戶，暴露在氣爆風險之中。萬一管線埋設，日後有道路、水、電等工程施工開挖路面，造成管線破損，倒霉的則是當地住戶，就像顆不停時炸彈就埋在家門前，完全不能接受。

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蔣月惠說，原先4月16日至7月19日間，屏縣府曾核准路權，允許開挖埋管，但因社區居民抗議停擺；8月10日曾開說明會，但大部分當地居民都表達反對；原先村民以為工程已經作罷，沒想到，前幾天突然貼出公告說要施工，讓居民感到憤怒，強烈要求縣府撤銷路權。

負責開挖的承包商廣發工程董事長楊春雀，今早也到場向抗議村民解釋，管線開挖是有獲得縣府核可，埋管路線也刻意避開人口集中區，且路圖皆有向工務處呈報建檔，不會有其他工程誤挖管線的狀況發生，另外，瓦斯管線也有安全機制，能夠確保安全無虞，盼村民能夠放心。