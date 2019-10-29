石斑魚價格直直漲數量大減 金門放流3萬尾復育
2019-10-29 17:39
聯合報 記者蔡家蓁
／金門即時報導
石斑魚是金門海釣三大主要魚種，由於數量減少，近年來價格不斷攀升，為復育周邊海域漁業資源，金門縣水產試驗所連日來放流自行育成點帶石斑魚苗共3萬尾，包括昨天在翟山坑道附近的大帽山的海濱岩礁區放流2萬尾，今日則在料羅南石滬公園海濱岩礁區放流1萬尾，皆配合潮汐時間於即將滿潮時進行野放。
金門縣水試所表示，石斑魚肉質鮮美，是大眾眼中的佳餚，且市場需求大，因過漁而導致近年來野生石斑魚日益減少，為彌補自然生產力的不足，以期迅速恢復海域石斑魚族群資源，歷經近2月的努力，成功育成點帶石斑5~7公分魚苗3萬尾。
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點帶石斑俗稱青斑，主要棲息於水質較混濁的沿岸礁區，幼魚也常出現於砂泥底之河口域、沼澤區或潟湖。主要以魚類及甲殼類為食，性情凶猛。而石斑魚、黃魚及鯛魚係金門海釣三大主要魚種，水試所表示，為不讓石斑魚等魚類消失在金廈海域，並增加該海域魚種歧異度及豐富度，將持續進行多種魚苗培育。
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