秋冬來金門旅遊 有機會抽最新手機
2019-10-29 17:46中央社 金門縣29日電
金門縣政府今天表示，為了讓淡季的秋冬旅遊注入人潮，向中央爭取費用辦理抽獎活動；旅客只要在11月1日到12月31日來金使用國旅秋冬遊自由行住宿優惠，就有機會抽中手機。
觀光處發布新聞表示，這次抽獎活動獎項豐富，有窖藏30公升金門高粱酒30罈、iPhone 11手機60支。觀光處長丁健剛希望藉由這波抽獎活動，吸引更多年輕族群及旅客來金旅遊。
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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觀光處說明，活動期間來金旅遊使用擴大國旅秋冬遊自由行住宿優惠的旅客，住宿登錄成功並送出資料，每天由主辦單位匯出前一天住宿旅客名單，經過彙整編號在活動網頁公告。
抽獎日期將在活動結束後擇期辦理，並在臉書「金門觀光逗陣行」活動專頁以線上直播方式抽獎。觀光處說，中獎者由主辦單位以旅客所留聯絡方式通知，收到通知後必須109年1月20日前向主辦單位領取獎品；如果無法親自領取者，可以提供詳細資料及聯絡地址，由主辦單位郵寄。
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