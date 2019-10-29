高雄更名滿百周年 文化局推「高雄一00」系列活動

2019-10-29 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



明年（109年）9月1日是打狗更名為高雄滿100周年，高雄市文化局宣布11月起推出「高雄一00」系列活動，包括「藝百驚艷」、「見築百講」及「百年偶遇」等3主題臉書及IG專頁，以「每日一講」方式，將「公共藝術」、「建築」、「皮偶戲」等高雄專屬的經典個案及高雄文化多樣性介紹給民眾。

文化局說，明年3、4月起，更將啟動「建築美學走讀小旅行」、「皮影戲展演及製偶體驗工作坊」及「公共藝術城市美學導覽行腳系列活動」，帶領民眾認識文化局精選的高雄100處特色建築、100件經典皮影戲偶及100件重要公共藝術作品。

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文化局今召開記者會，更邀到在地175年歷史的東華皮影劇團到場演出西遊記，生動對話與精緻皮影戲偶吸引全場目光。營運總監張淑涵說，自己已是劇團第七代傳人，因演出機會不多，家族成員平時有其他工作，但只要有傳承或演出，必定抽空支援，就是希望能持續推動皮影戲在台灣的保存。

高雄市副市長葉匡時表示，「高雄」這座城市長期因工業城印象突出，較少人談起高雄的「文化底蘊」，正逢明年是高雄更名百周年紀念，希望將高雄各方面的發展，透過建築、公共藝術和獨有的皮影偶戲劇團等介紹，讓民眾了解城市的深度與溫暖，以及許多值得懷念的歷史。

文化局長林思伶也說，高雄從百年前的海邊小城發展為工業大城，建築本身就訴說著居民生活方式的改變；像皮影戲民俗技藝，全台唯一的四團更是都位於高雄，其中兩團負責人就在這一、兩個月以80、90歲高齡過世，傳承相當不易；而1998年公共藝術興起，更帶動了高雄城市美學轉變，也值得與市民分享。

林思伶表示，透過一連串雙語化的「高雄學」系列活動，包括城市建築美學小旅行、皮影戲工作坊、公共藝術城市導覽等，生日當天（109年9月1日）更出版「高雄見築百選」專書計畫，預計吸引更多國際友人到高雄來，認識這個城市的獨特風景。