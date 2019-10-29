「阿金」、「小湖」風獅爺 陪學童迎接校慶

2019-10-29 17:46 中央社 金門縣29日電



金門縣金湖國小老師設計了兩款風獅爺吉祥物，經由全校師生票選，命名為「阿金」和「小湖」，今天正式亮相。阿金和小湖這對兄妹11月1將和學童，共同迎接68週年校慶和新校舍。

風獅爺是金門的守護神。金湖國小校長陳為信說，藉由吉祥物融入教學，可以提高孩子學習意願，因此由學校藝文老師楊玉蘭、方琳玲設計出專屬湖小一雄一雌的吉祥物。當這一雄一雌的風獅爺出現在校園時，可愛的模樣讓小朋友忍不住歡呼並上前擁抱。

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迎接68週年校慶和一期校舍工程完工，校方舉辦系列活動，其中之一就是為風獅爺命名。命名活動歷經班級初選到全校總決選，從幼兒園小朋友到國小學童，加上教職員，無不卯足全力，激盪腦力展現創意；湖星、粉小鑽、金靈風順、辛巴、樂樂、多多都出籠了。兩名設計老師也以「阿金、小湖」加入決選，最後這兩個名字勝出。

楊玉蘭今天說明風獅爺設計靈感來自颱風莫蘭蒂，故事背景是颱風侵襲金門時，風獅爺「阿金」擊退風怪，成為家喻戶曉的大英雄；因為喜歡湖小活潑可愛的小朋友，決定帶著妹妹「小湖」成為湖小的吉祥公仔，世世代代守護著校園。

陳為信說，吉祥物命名活動主要是建立學校的具體意象，促進學生瞭解校園、探索校園並愛護校園，同時也透過選舉的過程，讓學生體驗民主。

除了吉祥物，校方今天還發表多款文創設計，有「湖小68，蓄勢待發」標語、圖案、筆袋、木質筆筒、馬克杯和打卡背板。其中，筆筒是從新校舍圖書館悅揚樓外觀酷似天燈造型發想；而馬克杯把手相當特別，符合人體工學，校方力荐。