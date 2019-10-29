「專注把一件事做好」 新化高中游泳隊成績大放光彩

2019-10-29 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



國立新化高中游泳好手，余仁俊、鄭霓珊在今年台南市中小學游泳錦標賽獲得佳績。余仁俊個人賽就囊括三項金牌，且其中兩項還破大會紀錄；鄭霓珊則是拿下一金一銀一銅。在高雄市議會108年議長盃全國分齡游泳錦標賽，余仁俊個人賽拿下二金二銀，鄭霓珊則是五項獲得四到八名的名次。在2019水都盃全國青少年游泳錦標賽，余仁俊個人賽拿下三金二銀，鄭霓珊則是二銀一銅。余仁俊本月甚至代表台南市參加全國運動會，與不同年齡層學生好手及社會人士同「池」較勁，取得男子組400公尺混合式接力第七名的好成績。

校長許宏明表示，余仁俊從幼稚園、鄭霓珊從小學五年級，兩人從小接觸游泳，練泳已長達10年之久。日復一日每天長達3小時的訓練（寒暑假5小時）練就對事情堅毅不屈的態度及習慣。參加泳訓意味著放棄例假日及寒暑假，需反覆不斷進行類似的訓練，還得接受冬天環境低溫的考驗。

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鄭霓珊說，因小時候成績不好，運動也不出色，小五開始學游泳後，每天練習完都很累，反而會有專注力認真讀書；鄭媽媽也說，女兒小學及國中成績都不好，學游泳後就很認真去把這件事情做好，培養專注力後，到高中後成績就很好，從高一都是全班第一名。

余仁俊說：「每次的訓練雖然辛苦，但看到成績一點一滴的進步，就會讓我想繼續堅持下去。目前自己雖還不是最優秀的選手，但我願意保持學習的心，強化不足的地方，希望自己能夠持續進步下去。」他的仰式50公尺及100公尺在全國都可以名列前矛，最近目標是明年4月全中運拿獎牌，上大學後繼續接受游泳訓練，期待更好的成績表現。