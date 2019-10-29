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影／肯定潘孟安會爭取、聲望高 蘇貞昌：不然你來當閣揆

2019-10-29 15:57聯合報 記者江國豪／屏東即時報導

行政院長蘇貞昌今天視察屏東醫院高齡醫學大樓，從醫療建設暢聊到長照政策、政府減稅及財政效率，強調政府施政讓人民很有感。而本身也是屏東老縣長的蘇貞昌，也特別肯定在地立委鍾佳濱、莊瑞雄在立院爭取預算進行建設，也大讚屏東縣潘孟安很會爭取、聲望也很高，甚至脫口「不然下次你來當行政院院長」，只見坐在一旁的潘孟安雙手合十，笑地特別尷尬。

蘇貞昌說，屏東醫院高齡醫學大樓雖然蓋好了，也有很多規畫，但希望衛福部多支持屏東，指名一旁曾任屏縣府衛生局長的衛福部次長薛瑞元說，趁她還在當院長，多爭取屏東醫療建設。蘇強調不是自己偏心，而是知道怎樣才是規畫有遠見、決策有魄力、執行有效率，與其應付，不如眼光大一點，做起來才有用。今天看的不是要落成的大樓，而是整個屏東醫療體系怎麼做才會好。

蘇說，蔡英文總統從剛上任時，長照經費一年50億元，明年編已經到400億元，現在醫護資源就是要大大增加，人力增加、薪水提高，對於長照人口的優惠，不只是今年所得減稅，現在機構照護還可補助到6萬元，明年長照的扣除額到12萬元。

蘇強調什麼時候有一個政府，可以減稅減那麼多，補貼補那麼大，而且年度預算還會有剩餘。之前馬政府8年都是赤字，年度負載1000多億元，最高還到2000多億元，而蔡政府從2017剩餘25億元，去年剩餘1100多億元，明年預算歲入歲出還平衡，是減稅最多、福利最多，還能有剩，這樣政府才會做事。

蘇說，自己已經做一輩子了，一直想說怎麼才更好，今天來屏東醫院，感謝大家這麼快完工，院方有邀請來剪綵，既然硬體好了，動線還得再規畫，強調我很仔細、很龜毛，不是只來看簡報。

而本身也是屏東老縣長的蘇貞昌，也特別肯定在地立委鍾佳濱、莊瑞雄在立院爭取預算進行建設，也大讚屏東縣長潘孟安很會爭取、聲望也很高，甚至脫口「不然下次你來當行政院院長」，只見坐在一旁的潘孟安雙手合十，笑地特別尷尬，不過，蘇說建設不能等到潘孟安當院長在做，他要做在做更大件的建設。

行政院長蘇貞昌南下視察屏東醫院高齡醫學大樓。記者江國豪／攝影
行政院長蘇貞昌南下視察屏東醫院高齡醫學大樓。記者江國豪／攝影
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行政院長蘇貞昌南下視察屏東醫院高齡醫學大樓。記者江國豪／攝影
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行政院長蘇貞昌南下視察屏東醫院高齡醫學大樓。記者江國豪／攝影
行政院長蘇貞昌南下視察屏東醫院高齡醫學大樓。記者江國豪／攝影
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屏東縣潘孟安長照蘇貞昌

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