視察高齡醫學大樓大歎可惜 蘇貞昌送屏醫重建大紅包

2019-10-29 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



行政院長蘇貞昌今天上午，視察屏東醫院高齡醫學大樓，說是要在剪綵前先來做功課。記者江國豪／攝影 分享 facebook 行政院長蘇貞昌今天上午視察屏東醫院高齡醫學大樓，說是要在剪綵前先來做功課。聽完簡報，蘇揆大嘆斥資3億元的建設很「無彩」（可惜），興建前應該規劃蓋更高、更大，光是地下一層74格停車位就不敷使用，另外，院方規劃以空橋連接屏東醫院，一定會被罵死。蘇揆說不如將30年的屏東醫院拆掉重建，並規劃地下道與高齡醫學大樓相連。蘇強調過去屏東「騎尾包衰」經費、建設都不多，現在要補回來才行。

蘇貞昌說屏東是自己的故鄉，在屏東人的支持和疼愛下，讓他選上省議員和縣長，縣長任內父親就在屏東醫院過世，當時屏東縣60歲以上老年人口占7%，現在已經17％人口老化速度非常快。蘇認為建高齡醫學大樓很好，因此在剪綵前來做功課。

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蘇揆聽完簡報表示，卻大嘆很「無彩」（可惜），認為當時在蓋的時候應該在蓋高一點、大一點，地下停車場只有一層，74個車位病患、家屬加上醫護人員來怎麼夠用，對整個規劃相當納悶，聽原因是當時經費不足，蘇揆就調侃當時自己也沒工作，暗喻如果自己拍板的會做得更好，引起現場大笑。

而院方在簡報中，盼爭取空橋連接屏東醫院，蘇揆則表示，剛和縣長潘孟安討論，做天橋一定會被罵死，屏東醫院也太舊了，乾脆整棟翻新。過去建設都不在屏東，人口才越來越少，連立委都都少一席，所以屏東應該要有氣魄一點，把對面屏東醫院拆掉重建，變得更大以符合時代需求。

蘇說，1989年底做省議員來破土，1989年底選上縣長，當時是省政府蓋屏東醫院，現在2019已經30年，設備、空間都不足，現在已經拍板高雄榮總屏東分院，屏東醫院看要怎麼改善，和長照大樓連起來，讓整個進度趕上，得與時俱進。老縣長邱連輝以前也是在屏東醫院過世的，以前很常來看他，而新的屏東醫院以後蓋好，我也要來住。