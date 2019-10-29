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蔡小雀筆陣行銷家鄉 開展社區之美

2019-10-29 14:07中央社 澎湖縣29日電

澎湖社區之美，馬公鐵線在地的知名小說家蔡小雀，透過「筆陣」，妙筆生花，將社區導覽、遊程以及在地的特色產品等，加以行銷推廣，讓遊客在字裡行間，感受鐵線獨特風土民情。

馬公鐵線社區發展協會今年運用勞動部高屏澎東分署「多元就業方案」，由在地知名小說家蔡小雀專案管理模式，以「動筆行銷家鄉」執筆，從小時的成長記憶，進行社區風土民情、周邊歷史建物、宮廟文化、潮間帶及田野農作等田野調查，以最簡單明瞭的導覽地圖與遊程DM來呈現，讓遊客快速掌握社區好玩去處，為社區注入了蓬勃生氣。

蔡小雀也以在地的季節性農產品、如海菜、仙人掌及花生等，作為食材研發推出彩色麵疙瘩與餅乾貝果等甜點，讓傳統的社區內也隱藏著這巷弄美食，除了增加就業外，無形中也打出了社區的名號。

蔡小雀說，童年時光，傳統農村社會物資匱乏，當時只有借閱古今中外經典名著來閱讀，進而累積豐沛創作能量，19歲創作了第1本長篇小說，接續至今共出版180餘本小說，去年出版小說還連續2週蟬聯書店小說類銷售冠軍，今天再以寫小說筆陣方式，為鐵線社區寫出家鄉之美。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，勞動部「多元就業方案」與「培力就業計畫」與民間團體攜手合作，透過創新的工作型態，蔡小雀執行的「動筆行銷家鄉」就是一個成功的例證，歡迎對地方創生有興趣的民間團體，可透過多元及培力兩計畫行列，獲得更多專業協助與創意經驗。

勞動部馬公甜點

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