季節交替又遭有機廢水汙染 高雄鳳山溪魚群死亡
2019-10-29 13:51
聯合報 記者蔡容喬
／高雄即時報導
高雄市鳳山溪昨傳出魚群死亡事件，水利局派員打撈出死魚及垃圾約100公斤，環保局研判魚體死亡原因為季節交替，缺乏農業回歸水補注，導致河川流量不足，水中溶氧過低所致。環保局今再度到鳳山溪上游加強巡查，仍發現鳳山圳水質中有機物濃度偏高並帶有腥味，後查獲是某水產加工業者將解凍廢水排入鳳山圳。
環保局除要求業者立刻停止排放廢水，後續將依環保法令相關規定裁處，業者也承諾將會設置適當廢水處理設施處理廢水，避免持續汙染鳳山溪。
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環保局稽查科表示，昨在魚群死亡地點往上巡查時，發現水質除帶有水溝異味外，水色也偏黑，今再度出集稽查，發現有業者將未經處理的有機物廢水直接排到水溝，才造成下游水面出現白色泡沫並瀰漫腥臭味。
由於鳳山圳目前正值季節交替、缺乏水源補注，流量偏低，當高濃度的有機廢水排入鳳山圳，並經微生物分解後，易造成水質惡化、溶氧偏低，進而發黑、發臭，其汙染水質的影響不容忽視。
環保局為遏止事業工廠廢水非法排入鳳山溪，已專案鎖定鳳山溪上游事業及工廠加強稽查，今年1到10月共稽查417家次、告發裁處17件次、停工3件次、移送偵辦1件次，總計裁處金額為474萬元。
此外，環保局已畫定鳳山溪中上游為水汙染管制區，預定今年底實施。未來只要有汙染水體行為，不論個人或工廠，均可依水汙法開罰，列管事業單位最高可罰2000萬元。
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