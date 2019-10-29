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季節交替又遭有機廢水汙染 高雄鳳山溪魚群死亡

2019-10-29 13:51聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

環保局今在鳳山圳查獲某水產加工業者將未經處理的解凍廢水排入水中，因有機物濃度偏高...
環保局今在鳳山圳查獲某水產加工業者將未經處理的解凍廢水排入水中，因有機物濃度偏高，導致水質黑濁並帶腥臭味。圖／高雄市環保局提供
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高雄市鳳山溪昨傳出魚群死亡事件，水利局派員打撈出死魚及垃圾約100公斤，環保局研判魚體死亡原因為季節交替，缺乏農業回歸水補注，導致河川流量不足，水中溶氧過低所致。環保局今再度到鳳山溪上游加強巡查，仍發現鳳山圳水質中有機物濃度偏高並帶有腥味，後查獲是某水產加工業者將解凍廢水排入鳳山圳。

環保局除要求業者立刻停止排放廢水，後續將依環保法令相關規定裁處，業者也承諾將會設置適當廢水處理設施處理廢水，避免持續汙染鳳山溪。

環保局稽查科表示，昨在魚群死亡地點往上巡查時，發現水質除帶有水溝異味外，水色也偏黑，今再度出集稽查，發現有業者將未經處理的有機物廢水直接排到水溝，才造成下游水面出現白色泡沫並瀰漫腥臭味。

由於鳳山圳目前正值季節交替、缺乏水源補注，流量偏低，當高濃度的有機廢水排入鳳山圳，並經微生物分解後，易造成水質惡化、溶氧偏低，進而發黑、發臭，其汙染水質的影響不容忽視。

環保局為遏止事業工廠廢水非法排入鳳山溪，已專案鎖定鳳山溪上游事業及工廠加強稽查，今年1到10月共稽查417家次、告發裁處17件次、停工3件次、移送偵辦1件次，總計裁處金額為474萬元。

此外，環保局已畫定鳳山溪中上游為水汙染管制區，預定今年底實施。未來只要有汙染水體行為，不論個人或工廠，均可依水汙法開罰，列管事業單位最高可罰2000萬元。

環保局今在鳳山圳查獲某水產加工業者將未經處理的解凍廢水排入水中，因有機物濃度偏高...
環保局今在鳳山圳查獲某水產加工業者將未經處理的解凍廢水排入水中，因有機物濃度偏高，導致水質黑濁並帶腥臭味。圖／高雄市環保局提供
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環保局今在鳳山圳查獲某水產加工業者將未經處理的解凍廢水排入水中，因有機物濃度偏高...
環保局今在鳳山圳查獲某水產加工業者將未經處理的解凍廢水排入水中，因有機物濃度偏高，導致水質黑濁並帶腥臭味。圖／高雄市環保局提供
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