親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

雙北環保兩用袋 11月1日起統一尺寸、售價

巴格達再濺血！伊拉克武裝鎮壓抗爭 4天再增75死

高市知名一德路周一夜市 違法擺攤多年下月11日熄燈

2019-10-29 13:17聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄知名一德勞工夜市，因違法擺攤多年，屢遭居民檢舉，市府啟動落日條款，確定11月11日走入歷史。高市府表示，這是7年前高雄市議會的決議，給夜市7年緩衝期，以取得屋主、地主同意，繼續經營，但夜市一直沒辦法取得，市府尊重議會決議，必須依法行政。

一德勞工夜市位在高雄市一德路上，橫貫林森、復興、民權等路，經常人潮滿滿，但也造成居民困擾，居民抱怨遭夜市在家門口違法擺攤，噪音、環境、交通都受影響。

如今確定在11月11日關閉，高雄市經發局表示，市府2012年11月12日制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，輔導攤商申設及加強攤集場管理委員會的自主管理能力，對於未經核准設置的道路上既有攤集場，於申請期限7年內以管理委員會組織名義提出申設，獲得同意後可繼續營業。

經發局表示，尚未經核准設置的道路上既存攤集場，應盡速籌組自主管理組織，做好自主管理及敦親睦鄰工作，並於11月11日前依法向經發局提出籌設申請資料。

另為了避免對攤販生計造成衝擊，經發局也將提供閒置市場用地，或鼓勵民間團體於公共設施保留地提出規畫設置道路範圍外的攤集場供攤商使用，同時輔導道路上攤商進駐高雄市合法公有市場或攤集場營業，以維法制及攤販生計。

副市長葉匡時上午受訪表示，一德勞工夜市收攤，是高雄市議會在7年前的一個重要決議，當時希望所有攤商要取得屋主、地主的同意，讓他們繼續經營，市議會也給這些攤商7年的緩衝期，來想辦法取得屋主、地主的同意，但一德夜市至今仍沒有辦法取得。

葉匡時說，市府尊重市議會的決議，很多議員、當地居民也認為，他們要保障他們的合法權益，所以夜市必須要關閉，市府會協助攤商到其他夜市或地方安置。

經發局表示，會輔導攤商到合法的攤販集中場或市場，如有民間土地可供設置合法的攤販集中場，也是可以申請繼續經營的地點。

經發局也強調，這是7年前市議會的決議，市府須依法行政，希望攤商把握11月11日前，加速整合，看要籌組合法組織並取得屋主、地主同意，就地合法，或接受經發局安置。

高雄市副市長葉匡時。記者蔡孟妤／攝影
高雄市副市長葉匡時。記者蔡孟妤／攝影
分享

夜市高雄市葉匡時

相關新聞

季節交替又遭有機廢水汙染 高雄鳳山溪魚群死亡

2019-10-29 13:51

君鴻酒店點交 董座抗議司法不公遭嗆聲

2019-10-29 13:13

天氣轉涼 高雄動保處提醒魚塭會出現「頓料」現象

2019-10-29 09:21

防火又隔音 紅磚業可望回春

2019-10-28 23:59

文史學者：歷史場域應訂開發主軸

2019-10-28 23:55

高市議會舊址活化 擬先文資審議

2019-10-28 23:51

旗山掩埋場滲汙水 樣土檢測沒問題

2019-10-28 23:18

六龜山區 遭偷埋15公噸廢料

2019-10-28 23:14

屏東藝術館 明年整修拉皮

2019-10-28 23:12

君鴻員工爭資遣費 市府允協助

2019-10-28 23:07

中華地下道填平 明年2月動工

2019-10-28 23:03

消防救護若送較遠醫院 高市：患者安危家人要自負

2019-10-28 22:17

旗山大林廢爐渣案翻版？垃圾掩埋場同樣滲出高鹼汙水

2019-10-28 19:38

藝文環境再升級 屏東藝術館明年將休館整建

2019-10-28 18:44

高市智慧路燈今年加到90組 最大問題竟是電費

2019-10-28 18:25

兩岸廣場舞交流辣妹、辣媽尬舞 舞力四射

2019-10-28 18:04

中華地下道填平工程 預計明年2月動工

2019-10-28 17:10

哪時段易發生車禍？高市既不是清晨也不是夜間…

2019-10-28 15:38

民進黨下架四維八德 台中50校串聯推禮義廉恥

2019-10-28 14:33

君鴻酒店員工控訴遭欠資遣費 勞工局允助盡快發放

2019-10-28 13:24

高雄市議會舊址閒置 葉匡時：應活化再利用

2019-10-28 13:13

大林蒲遷村案進度不透明 陳麗娜：應建公開資訊平台

2019-10-28 12:38

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09

高市知名一德路周一夜市 違法擺攤多年下月11日熄燈

2019-10-29 13:17

兩岸廣場舞交流辣妹、辣媽尬舞 舞力四射

2019-10-28 18:04

全台攤商評比19家五星級 逾四分之一在台南

2019-10-28 15:52

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

竹市南大路與竹蓮街口破管搶修 東區臨時停水8小時

2019-10-28 17:43

嘉縣環保局用錯印章？縣府：是假訊息

2019-10-28 18:00

慈濟病房飄麵包香 女兒為臨終母做麵包感動所有人

2019-10-29 10:24

高市智慧路燈今年加到90組 最大問題竟是電費

2019-10-28 18:25

味全龍小龍女邀民眾 來嘉看球一日遊

2019-10-28 16:45

樹上茶籽也在要偷？農友直呼好誇張

2019-10-28 17:00

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

花蓮—仁川定期航班今首航 韓國遊客最想去太魯閣

2019-10-29 11:29

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55

中華地下道填平工程 預計明年2月動工

2019-10-28 17:10

來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12

哪時段易發生車禍？高市既不是清晨也不是夜間…

2019-10-28 15:38

泰山水管破30小時大塞車 侯友宜怒要年底前換完老舊管

2019-10-29 12:07

新竹市公車開進清大 全新路線83路周五開跑

2019-10-29 13:04

蔥苗價高種的人少 青蔥恐貴到過年

2019-10-29 00:11

防火又隔音 紅磚業可望回春

2019-10-28 23:59

北市府轉運站前公車站違停 24小時監控取締

2019-10-28 23:52

饕客無牙難盡興 「吸附性全口活動假牙」讓他如願

2019-10-29 10:25

水庫清淤廢土製紅磚 創造新循環經濟

2019-10-28 18:59

旗山大林廢爐渣案翻版？垃圾掩埋場同樣滲出高鹼汙水

2019-10-28 19:38

勞動部全國工科賽 美女師帶學生首次參賽獲車床冠軍

2019-10-28 16:55

消防救護若送較遠醫院 高市：患者安危家人要自負

2019-10-28 22:17

劉鴻林是木匠之寶 獲登錄為薪傳藝師

2019-10-28 17:47

大逆轉！中一中116票反對興建公有停車場

2019-10-29 14:13

天氣轉涼 高雄動保處提醒魚塭會出現「頓料」現象

2019-10-29 09:21

大林鎮長增清潔隊員遭阻？ 環保局回應有誤會

2019-10-28 16:52

日友人空運許願達摩給馬文君 大到險些上不了飛機

2019-10-28 16:56

竹縣台三線新風貌 33家30年以上老店大變身

2019-10-29 12:22

黃偉哲：市政中心 任內不會遷址

2019-10-28 23:58

藝文環境再升級 屏東藝術館明年將休館整建

2019-10-28 18:44

法鼓山助台東建柔道健力館啟用 體育界盼提高獎金留才

2019-10-28 21:35

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top