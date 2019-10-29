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天氣轉涼 高雄動保處提醒魚塭會出現「頓料」現象

2019-10-29 09:21聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

今天秋風徐徐，天氣轉涼，高雄市動保處提醒，養殖魚蝦在季節交替日夜溫差大時，會最先出現「頓料」現象，在這個時期，水產檢驗站常會出現焦急的漁民帶著魚來問「魚仔不知按怎都不吃?」「是不是有細菌啊?」「要用什麼藥啊?」在永安區頗具養殖經驗的漁民戴叔就常會告訴大家「魚仔不是夭（餓）死的，是飼死的喔！」

高雄市動保處表示，水產養殖就像栽培果樹般，需要呵護一整年才能有機會收成，尤其是高雄特產的龍膽石斑或烏魚更是必需養殖2到3年以上，這段期間養殖業者得隨時小心翼翼的呵護，深怕稍不留意，一整年就心血化為烏有。

高雄市動保處說，氣候溫差因素造成魚隻「頓料」，若是再持續大量給料，剩餘的殘餌將使水中有機質增加，造成藻類大量繁殖，水質變差，輕則引發魚隻消化障礙問題，重則造成水中氧氣不足導致「泛池」，導致魚群死亡。

高雄市動保處指出，每年秋冬之際日夜溫差劇烈，魚群易發生生理緊迫，尤其是看到池邊站滿了等候捕食的候鳥更是讓養殖業者緊張，其實只要做飼養管理的調整就可以減少損害。

動保處建議在管理上，要調整餵飼時間，避免在清晨及入夜低溫時投料，再來是依天候狀況投餵適當的餌料量或暫停投料，以防殘餌過多引起水質惡化，第三點尤其要注意藻相變化，避免缺氧或因水底沉積大量排泄物及腐質物，來不及分解而發生泛池現象。

動保處長葉坤松提醒，動保處在鳳山、永安及林園等地區都定期派駐水產獸醫師為養殖業者服務，提供最即時的水產動物檢診，水中藻相的變化分析、水質檢驗以及魚體的病原檢查，也呼籲漁民千萬別因病急亂投藥，除了可能因藥物殘留而遭受巨額罰款外，更可能因延誤病情而造成魚群大量損失。

天氣轉涼，高雄市養殖魚蝦在季節交替日夜溫差大時，會最先出現「頓料」現象。圖／高雄...
天氣轉涼，高雄市養殖魚蝦在季節交替日夜溫差大時，會最先出現「頓料」現象。圖／高雄市動保處提供
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高雄市動保處在鳳山、永安及林園等地區都定期派駐水產獸醫師為養殖業者服務。圖／高雄...
高雄市動保處在鳳山、永安及林園等地區都定期派駐水產獸醫師為養殖業者服務。圖／高雄市動保處提供
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高雄市動保處在鳳山、永安及林園等地區都定期派駐水產獸醫師為養殖業者服務。圖／高雄...
高雄市動保處在鳳山、永安及林園等地區都定期派駐水產獸醫師為養殖業者服務。圖／高雄市動保處提供
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