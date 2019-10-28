消防救護若送較遠醫院 高市：患者安危家人要自負

2019-10-28 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／即時報導



高雄消防救護車為了把握救護病人的時間，多以將病心送就近醫院為主，但如病患或病患家人堅持送較遠的醫院，救護員可向病患或其家人說明並立切結。高雄市議員李柏毅今天在議會質詢高雄市消防局長黃江祥、法制局長吳秋麗，如果病患或其家人立切結之後，救護員將病患送到較遠的醫院，途中都依規定救護，可是病患發生不幸，救護員要負法律責任嗎？黃江祥和吳秋麗都說無法律責任。

李柏毅說，最近有一宗病患要從診所送醫救治的事件，病患家屬請救護員將患者送高雄榮總，救護員有轄區之限，要送病患到就近的大同醫院，後來病患家屬自行將病患送榮總，兩名救護員後來被調服務單位。

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李柏毅說，還有一名在楠梓工作的孕婦，因產檢都在台南的醫院，發現羊水破了之後叫救護車，請救護員將她送到台南產檢的醫院，救護員說明送這麼遠程的危險性，婦人和丈夫仍盼送台南，救護員於是請這對夫婦立切結，然後將婦人儘速送台南。

他表示，前一件事被討論較多的是救護員被調單位之事，但這兩件事都有救護轄區與切結的問題，消防救護以就近送醫為主，如果家屬堅持送較遠之處，且願立切結，萬一實在因路程遠致最後發生憾事，救護員有沒有法律責任？

黃江祥和吳秋麗先後被點名答詢，兩人都說如有切結，救護員無法律責任。