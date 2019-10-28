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馬祖又見死亡露脊鼠海豚 今年第13隻

2019-10-28 21:04中央社 馬祖28日電

馬祖岸巡隊昨天在北竿后沃岸際沙灘，發現一隻死亡的保育類動物露脊鼠海豚。岸巡隊表示，這隻已是馬祖今年第13隻死亡的露脊鼠海豚，後續也將鯨豚遺體送返南竿，留存漁牧科研究。

馬祖岸巡隊表示，昨天下午1時許於北竿后沃岸際沙灘執行灘岸搜索與海面監控勤務時，發現一隻長度約107公分、寬度約30公分的死亡海豚，並旋即通報連江縣政府產業發展處漁牧科協助處理。

經漁牧科辨識，死亡鯨豚品種為全球僅剩1000隻左右的「露脊鼠海豚」，又稱「新鼠海豚」，在台灣屬於保育類動物。由於近年來海漂垃圾過多，不時發生鯨豚誤食海漂垃圾致死案例，這也是馬祖今年發現第13隻死亡露脊鼠海豚案例。

海豚馬祖鯨豚

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