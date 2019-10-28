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旗山大林廢爐渣案翻版？垃圾掩埋場同樣滲出高鹼汙水

2019-10-28 19:38聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市旗山垃圾掩埋場封閉多年實施復育工程，日前大雨後滲出水惡臭難聞，居民自行採水檢測發現高鹼性反應，懷疑廠商使用焚化爐底渣與有害覆蓋土汙染地下水。高市府環保局表示，採取樣土檢測，回填物沒有問題，會要求廠商做好廢水截流，避免垃圾場滲水外流。

旗山大林農地掩埋中鋼轉爐石，每逢大雨過後，濁白色強鹼水流入溝渠，爭議多年未解。旗山垃圾掩埋場面積1.8公頃，因容量飽和封場，高市府環保局發包，去年1月起展開復育施工，鄰近居民發現，常見不明車輛摸黑運送回填物入場，下雨過後場外水溝飄散惡臭味。

旗山區永和里長陳俊羽指出，復育工程未舉辦說明會，居民發現廠商將焚化爐底渣充當回填物，覆土也很有問題，自行採樣送往專業檢測中心發現，垃圾場滲出水的PH值10.7，TCLP（土壤毒性溶出）也比正常值高出八倍，兩項檢驗均超標。

復育工程因居民抗議停工，上月高市議員朱信強會同環保局人員開挖取樣，今日檢驗結果出爐。環保局人員表示，土壤檢測與TCLP皆合乎標準，依據復育計畫，最底層是垃圾、第二層焚化再生粒料（處理過的焚化底渣）、第三層不透水布、最頂層覆土，底渣可合法應用在衛生掩埋場；廢水部分因廠商還在施工，現階段檢測數值不精確，會要求施工廠商務必做好廢水截流。

針對環保局檢驗報告，高市議員朱信強與里長陳俊羽均表示不能接受。朱信強表示，大旗美地區是高屏溪上游重要的水源保護區，連豬隻都因離牧政策不能養，怎可排放高鹼性廢水汙染地下水；旗山大林轉爐石事件是前車之鑑，不該再讓焚化爐底渣進入水源保護區。

高市旗山垃圾掩埋場旁水溝，大雨過後會出現大量垃圾滲出水，居民使用試紙檢測酸鹼度。...
高市旗山垃圾掩埋場旁水溝，大雨過後會出現大量垃圾滲出水，居民使用試紙檢測酸鹼度。記者徐白櫻／翻攝
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旗山居民直擊，垃圾掩埋場廢水從水管排入地面，擔心地下水因此受汙染。記者徐白櫻／翻...
旗山居民直擊，垃圾掩埋場廢水從水管排入地面，擔心地下水因此受汙染。記者徐白櫻／翻攝
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居民使用酸鹼試紙自行檢測，試紙出現紫黑色，顯示滲出水具有強鹼性。記者徐白櫻／翻攝
居民使用酸鹼試紙自行檢測，試紙出現紫黑色，顯示滲出水具有強鹼性。記者徐白櫻／翻攝
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高市旗山垃圾掩埋場旁水溝，疑似垃圾滲水流入水溝，走近就會聞到刺鼻惡臭味。記者徐白...
高市旗山垃圾掩埋場旁水溝，疑似垃圾滲水流入水溝，走近就會聞到刺鼻惡臭味。記者徐白櫻／攝影
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高市旗山垃圾掩埋場封閉多年，復育計畫幾近完工，上方已覆蓋土壤。記者徐白櫻／攝影
高市旗山垃圾掩埋場封閉多年，復育計畫幾近完工，上方已覆蓋土壤。記者徐白櫻／攝影
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焚化爐地下水

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