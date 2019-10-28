水庫清淤廢土製紅磚 創造新循環經濟
2019-10-28 18:59
聯合報 記者王昭月
／即時報導
台灣建材日益翻新、選擇多元，具百年歷史的紅磚產業因不敵競爭，逐漸沒入黃昏，不過近來產官學界經共同研發，發現這個沒落的產業反倒是現行解決汙土去處的最佳「解方」，能發揮循環經濟效能。
國內水庫及淨水場因淤積嚴重，嚴重影響庫容量，又因清淤汙泥底土無處可去，十分傷神，但產官學界攜手研發後發現，這類汙土極適合製作紅磚，讓疲弱不振的紅磚業搖身成為汙土最佳處理場，兩蒙其利。
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家族三代經營磚窯廠的高雄市磚瓦公會理事長莊瑞泰說，高雄地區極盛時期約40多家磚窯廠，分佈在中都、仁武、林園、大寮等地，民國60年代賽洛瑪颱風重建期間，所有磚窯廠24小時不打烊，仍供不應求。但隨著建材多樣化，建築物漸由RC取代磚造，加上禁止開挖山坡地、農地，原料限縮等不利因素，紅磚業一套設備上億元苦無用武之地，大學建築相關科系幾乎也不教這項建材，以致年輕世代對傳統紅磚幾乎一無所悉，更遑論日後從業會選用為建材。新北地區更因禁止燃煤，磚窯廠斷絕燃料，幾乎絕跡。
高雄仁武區豐興磚廠負責人林恆毅表示，以8、900度的高溫燒製的紅傳，具防火、隔音、耐熱、耐風化腐蝕等優點，磚造建物住起來「冬暖夏涼」，但921地震後，普遍認為紅磚建築不耐震，事實上經營建署測試，紅磚可耐7級地震，適合興建十樓以下建物，更能成就百年建築，政府有必要進一步扶植，否則日後淘汰，就須仰賴進口，對台灣有損無益
目前政府倡導循環經濟，可摻配資源回收物的紅磚產業，未來可利用清淤或加油站遷址後的汙土燒製紅磚，納入循環經濟產業鍊的紅磚業，恰能協助解決汙土無處可去的困境。莊瑞泰更代業界向政府請命，公共工程應廣用傳統紅磚，讓紅磚產業有機會回春。
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