藝文環境再升級 屏東藝術館明年將休館整建

2019-10-28 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／即時報導



屏東縣拚藝文環境提升，縣府文化處規劃明年初進行屏東藝術館整建，共斥資1.1億進行再升級，除了外觀拉皮、加強結構，並提升館內軟硬體設備，以打造專業的劇場空間，要成為繼屏東演藝廳後，再一具水準藝文表演場地。另外，11月屏東推出「南國漫讀」，一口氣辦30場文學講座，打造屏東閱讀品牌，不過，縣民期盼的屏東總圖書館仍在施工中，由於碰上今年雨季較長，工程有所延宕，預估在明年1至3月間，即可對外開放。

屏縣府文化處長吳明榮表示，屏東演藝廳啟用後成效及票房具佳，世界三大男高音之一的卡列拉斯，昨天（27日）進行演出，也足以證明場地水準。不過，因場館以音樂表演空間為主，雖有設有實驗劇場，但屏東的劇場、舞蹈空間仍舊不足。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

吳明榮表示，透過文化部加上縣府自籌款共約1.1億經費，將針對屏東藝術館內部，進行劇場、舞蹈空間的軟硬體設備升級；另外，建築主體已經有40年歷史，將進行安全結構做補強，外觀拉皮。未來1年工期是必要之惡，民眾明可以期待明年11月，在一個非常專業的劇場空間，欣賞劇場、舞台劇、舞蹈演出。