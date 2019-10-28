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高市智慧路燈今年加到90組 最大問題竟是電費

2019-10-28 18:25聯合報 記者楊濡嘉／即時報導

中央和地方推動「智慧路燈」，高雄市去年11月在鼓山哈瑪星裝設50組試驗，今年繼續在亞洲新灣區中華五路設40組。哈瑪星試驗近一年，高市研考會發現電費和系統整合的問題需進一步解決，當地里長希望系統總控端與里的連繫更落實，至少讓里長知道怎麼用手機操控系統中的喇叭來廣播。

哈瑪星的智慧路燈表面看起來和一般路燈無異，事實上容納了不同介面的監視系統。研考會說，這些路燈，可24小時掌握當地人流、車流、空氣品質、地面積水情形，能配合警察局街頭監控，部分加裝了喇叭，可讓里長向里內廣播。

試驗近1年，研考會對電費很頭痛。研考會資訊中心主任劉俊傑說，一般路燈只有晚上才用電，台電有優惠這部分的公共用電電費，用「包燈」的方式計費；但智慧路燈的監測系統白天也要用電，台電即無法優惠，要用「錶燈」方式按用電度數計費，電費比包燈倍增。

劉俊傑說，目前在中華五路新設的智慧路燈組做了一項試驗，晚上用電時，另以鋰電池儲存電力，白天再供監視系統使用，如果這個方法成功，智慧路燈電費可大為減少。

智慧路燈中涵蓋不同部門的線路，警察、水利、交通、環保等。研考會表示，試驗之後，發現各介面規格有必要整合，已向中央反映，因新北、桃園也在做智慧路燈，中央聽到地方的聲音，正著手擬定規範。

哈瑪星智慧路燈試驗區主要在鼓山區維生里內，里長董錦昌說，智慧路燈裡有街頭監視器，一有故障，主控中心就會得知並派員維修，這功能讓地方減少維修監視器的壓力，維生里曾有16支傳統的街頭監視器，壞了15支，市府沒有錢維修，很傷腦筋，智慧路燈一來，他就不擔心街頭監視器維修問題。

董錦昌說，裝置智慧路燈時，市府和負責系統主控的中華電信都說里長可以用手機上一個專屬APP，然後用手機進系統中的喇叭對里內廣播，可是快1年了，都沒有人教他們怎麼用APP。研考會表示，會請中華電信儘速教里長使用專屬APP。

智慧路燈要成為未來街頭主流，還有電費、各介面整合的問題待解決。記者楊濡嘉／攝影
智慧路燈要成為未來街頭主流，還有電費、各介面整合的問題待解決。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市在鼓山區哈瑪星試驗智慧路燈近1年，今年在前鎮亞洲新灣區加40組，但電費讓是...
高雄市在鼓山區哈瑪星試驗智慧路燈近1年，今年在前鎮亞洲新灣區加40組，但電費讓是市府頭痛。記者楊濡嘉／攝影
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智慧路燈要成為未來街頭主流，還有電費、各介面整合的問題待解決。記者楊濡嘉／攝影
智慧路燈要成為未來街頭主流，還有電費、各介面整合的問題待解決。記者楊濡嘉／攝影
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警察台電高雄市

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