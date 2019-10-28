高市智慧路燈今年加到90組 最大問題竟是電費

2019-10-28 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／即時報導



中央和地方推動「智慧路燈」，高雄市去年11月在鼓山哈瑪星裝設50組試驗，今年繼續在亞洲新灣區中華五路設40組。哈瑪星試驗近一年，高市研考會發現電費和系統整合的問題需進一步解決，當地里長希望系統總控端與里的連繫更落實，至少讓里長知道怎麼用手機操控系統中的喇叭來廣播。

哈瑪星的智慧路燈表面看起來和一般路燈無異，事實上容納了不同介面的監視系統。研考會說，這些路燈，可24小時掌握當地人流、車流、空氣品質、地面積水情形，能配合警察局街頭監控，部分加裝了喇叭，可讓里長向里內廣播。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

試驗近1年，研考會對電費很頭痛。研考會資訊中心主任劉俊傑說，一般路燈只有晚上才用電，台電有優惠這部分的公共用電電費，用「包燈」的方式計費；但智慧路燈的監測系統白天也要用電，台電即無法優惠，要用「錶燈」方式按用電度數計費，電費比包燈倍增。

劉俊傑說，目前在中華五路新設的智慧路燈組做了一項試驗，晚上用電時，另以鋰電池儲存電力，白天再供監視系統使用，如果這個方法成功，智慧路燈電費可大為減少。

智慧路燈中涵蓋不同部門的線路，警察、水利、交通、環保等。研考會表示，試驗之後，發現各介面規格有必要整合，已向中央反映，因新北、桃園也在做智慧路燈，中央聽到地方的聲音，正著手擬定規範。

哈瑪星智慧路燈試驗區主要在鼓山區維生里內，里長董錦昌說，智慧路燈裡有街頭監視器，一有故障，主控中心就會得知並派員維修，這功能讓地方減少維修監視器的壓力，維生里曾有16支傳統的街頭監視器，壞了15支，市府沒有錢維修，很傷腦筋，智慧路燈一來，他就不擔心街頭監視器維修問題。