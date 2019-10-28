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救護員拒跨區送醫被調職惹議 高市議員促保全影像

2019-10-28 18:36中央社 高雄28日電

高雄市消防員拒跨區送醫遭調職案惹議，今天成為市議會質詢焦點。民進黨市議員黃文益等促消防局讓救護員配戴秘錄器並保全資料，才能經得起檢驗，並要告知切結跨區者自負責任。

高雄市政府消防局2名消防救護員21日出勤拒不將患者跨區送醫，家屬當場求助市議員未果，憤而自行送醫，2名消防員23日隨即被調職。昨天又有一名住楠梓區的孕婦因羊水破裂要求送到30公里外的台南生產，凸顯消防跨區救護的問題。

民進黨市議員黃文益、李雅慧兩人在議會內政部門質詢消防局長黃江祥，兩名救護員遭火速調職是何原因。黃江祥說，消防局每天有約400件服務案，「有些救護分隊服務較好的…」話未說完遭黃文益批評打擊士氣。

黃江祥解釋，當家屬提出跨區送醫需求時，兩名救護員應依「高雄市政府消防局到院前的緊急醫療救護流程」告知家屬切結等配套措施等。

李雅慧說，據了解救護員是有拿出救護記錄表要向家屬說明，但家屬心急如焚就負氣離開了。黃文益則追問黃江祥，救護員「到底有無將現場因況回報勤務中心」，黃江祥先說「沒有」、隨後又表明「要再了解」，遭黃文益的批評，不滿消防局逕調職處置。

李雅慧和黃文益盼事件凸顯醫療救護的問題，質詢救護員執行救護任務時是否要配戴秘錄器、保全車內影像監視錄影，才能確保救護免於被質疑。黃江祥允諾在經費許可的情形下會編列執行預算。

另外，民進黨市議員李柏毅也針對跨區送醫或被要求送指定醫院，一旦途中發生意外，可能衍生的爭議提出質詢。黃江祥表示，如果救護員有要求切結，跨區或送到指定醫院「應沒有法律責任」。市府法制局長吳秋麗答詢「有切結就沒有法律責任」。

高雄市政府消防局2名消防救護員21日出勤拒不將患者跨區送醫，家屬當場求助市議員未...
高雄市政府消防局2名消防救護員21日出勤拒不將患者跨區送醫，家屬當場求助市議員未果，憤而自行送醫，2名消防員23日隨即被調職。記者林保光／翻攝
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救護員高雄市

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