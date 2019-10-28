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辦台灣燈會獲肯定 屏縣府獲公務人員傑出貢獻獎

2019-10-28 18:38中央社 屏東縣28日電

今年考試院傑出貢獻獎獲獎團體及個人出爐，屏東縣政府以承辦台灣燈會受到全國肯定，榮獲公務人員傑出貢獻獎團體獎。這個獎項被譽為「公務人員奧斯卡獎」。

「公務人員傑出貢獻獎」向來被譽為公務人員最高殊榮，每年只有6名公務人員及4組團體獲獎，因而被譽為公務人員奧斯卡獎。

屏東縣政府下午發出新聞稿表示，屏東縣政府以籌辦台灣燈會受到全國肯定，在44組優秀團體中脫穎而出，獲選傑出貢獻獎團體獎，可獲金新台幣30萬元。

縣府表示，屏東縣政府承接2019台灣燈會的籌辦任務，在縣長潘孟安帶領下，縣府團隊除努力參訪交流學習外，也同步啟動成立燈會專案任務小組，為完成燈會任務，縣府各局處無不戮力以赴，如期如質完成年度日常業務，讓橫向協調得以順暢，以利中央與地方各工項順利接軌。

縣府表示，在步調一致下，2019台灣燈會成果有目共睹，2019台灣燈會後，「我屏東我驕傲」是最紅的一句話，2019台灣燈會驚艷世界，讓屏東人驕傲感動。

台灣燈會屏東縣政府潘孟安

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