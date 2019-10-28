兩岸廣場舞交流辣妹、辣媽尬舞 舞力四射

2019-10-28 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



廣場舞現在是兩岸最夯的活動。一項以「兩岸攜手•舞動金門」為主題的原創廣場舞交流，昨在金湖鎮小巨蛋體育館熱鬧登場，共有來自廈門市思明區藝術團（星海舞蹈團）、金門縣金城鎮湖濱公園社區舞蹈隊、金門縣金湖鎮廣場舞隊、金門高中舞蹈隊等共計24支隊伍近450人參與，兩岸的辣妹、辣媽同場較勁，以五會友，讓現場觀賞的民眾都說，「每個人都好會跳喔，看了也忍不住覺得腳癢！」

大會首先由廈門「星海舞蹈團」引領與會所有隊伍全場舞動「幸福拍拍手」為活動揭開熱鬧序幕，此次以原創廣場舞交流為主題，由山外社區率先登場演出「火花」，接續是瓊林社區的「踏浪」，湖前社區的「車頂水姑娘」，信義新村社區「雪山姑娘」，新市社區「外婆的澎湖灣」，塔后社區「高山青」，中間並穿插金門高中及金門高職熱舞社的演出。

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表演的團體中，以廈門星海舞蹈團最受矚目，團員不但個個有「高顏值」，且優雅的舞姿更是吸引民眾搶拍；而金門婆婆媽媽也不遜色，扭腰擺臀不輸年輕人，讓整場活動相當精彩。

廈門市思明區文化館副研究館員黃秀珍表示，「海峽兩岸原創廣場舞」交流展演活動自2017年、2018年先後在廈門、台北舉辦以來，逐漸形成了一傳十、十傳百的「幫跳」模式， 獲得了眾多兩岸民眾的歡迎。 近3年來，思明區群眾文化協會、臺灣新世紀文化藝術團、臺灣九天民俗技藝團面向兩岸多地舞蹈隊伍進行舞蹈培訓，足跡遍及廈門、臺北、臺中、宜蘭、彰化、金門等9個市縣，參與人數已達到8萬人次。 今年活動，則來到了與廈門一水之隔的金門。