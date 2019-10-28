中華地下道填平工程 預計明年2月動工

2019-10-28 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



高雄鐵路地下化後，高雄市許多陸橋、地下道等立體設施陸續拆除，副市長葉匡時下午視察車站周邊停車規畫、商圈及中華路地下道規畫等工程，葉匡時指示相關局處，要評估車流量及停車需求等，以降低對商圈及居民的影響。

葉匡時下午會勘高雄車站周圍停車規畫、三鳳中街廣場遮蔭、中華路地下道填平後人行道寬度規畫等工程。交通局預估高雄車站周邊可供停車格位，小型車604格、機車953格、自行車420格。

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此外，工務局表示，71期重劃區，未來車道彈性調整作部分停車使用，並規畫綠廊帶狀空間，除20米自由、復興路打通，瀋陽街將設置迴轉道，商圈串聯的街口，也會保留較大的廣場，可供商圈舉辦假日市集或民眾休憩使用。71期的綠園道，順利的話年底開工、明年底完工。

對於商圈及居民希望市府能提供更多停車空間，解決停車問題，葉匡時表示，鐵路地下化後，綠廊道增加很多，有很多路邊停車的位置，另外附近有規畫公一、公二、公三的公園預定地，他請交通局仔細了解當地的交通衝擊、停車需求。

葉匡時說，如果有必要的話，公園用地可朝多目標規畫，可以有彈性的作為停車使用，但這還要廣泛了解地方民意需求，更重要的是要有專業的交通判斷，要進一步評估交通流量跟停車的需求。

中華地下道也即將拆除，工務局表示，中華地下道車流量僅次民族陸橋，比中博高架橋還多，中博高架橋若拆，預估將有25%的車流量會轉到中華地下道，所以要先開始進行中華地下道填平工程。葉匡時強調以安全為要，並傾聽居民需求。