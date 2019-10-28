民眾搭「藍皮火車」 邊閱讀邊賞南迴景致

2019-10-28 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／即時報導



屏縣府文化處今年首辦「2019南國漫讀節」，從10月25日共5條歷史走讀路線揭開序幕，11月8日至11日於勝利星村創意生活園區邀請龍應台、詹宏志、張曉風等多位文化人帶領民眾沈浸書海之中。另外，更以藍皮火車打造列車書店共4班列車5場次，讓民眾能邊閱讀、邊欣賞屏東、台東南迴鐵路的沿途山海景致。屏縣府要繼「音樂屏東」後，再造「閱讀屏東」品牌。

屏東縣長潘孟安表示，10月以來從設計屏東、音樂屏東到閱讀屏東一系列的文化活動，呈現屏東豐富的文化底蘊。今年推出南國漫讀節，以走讀屏東，於社區部落、獨立書屋、歷史場域舉辦講座，藉由動、靜態閱讀方式，為城市注入文化的靈魂，邀請縣民一起透過閱讀，拓展知識與競爭力。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

以藍皮火車打造的「列車書店」，將從屏東枋寮車站出發前往台東金崙，8日由原民作家巴代及驛站館長古庭維述說鐵道與山林的神秘傳說；9日詩人許含光及馬翊航討論浪漫的詩詞創作；作家詹宏志則在光影交錯的火車裡探究旅途與人生；導演蕭菊貞及影評人藍祖蔚，在移動的山海影像裡跟大家分享電影物語；11日郭漢辰及傅怡禎2位屏東作家帶路，領略屏東各個小站的故事及歷史。

另外，11月9日邀請到龍應台、鍾永豐及林生祥同時在勝利星村青島街登台，林生祥與鍾永豐以音樂吟詠鄉野南國。龍應台以生自土地的文字和她獨特的聲音，在林生祥的琴聲裡，讓民眾感受「純粹大武山」。11月9日至10日於勝利星村｢南方選物市集」，有選書及文創品，民眾除了聽演講，還能逛市集。