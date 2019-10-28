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民眾搭「藍皮火車」 邊閱讀邊賞南迴景致

2019-10-28 16:50聯合報 記者江國豪／即時報導

屏縣府文化處今年首辦「2019南國漫讀節」，從10月25日共5條歷史走讀路線揭開序幕，11月8日至11日於勝利星村創意生活園區邀請龍應台、詹宏志、張曉風等多位文化人帶領民眾沈浸書海之中。另外，更以藍皮火車打造列車書店共4班列車5場次，讓民眾能邊閱讀、邊欣賞屏東、台東南迴鐵路的沿途山海景致。屏縣府要繼「音樂屏東」後，再造「閱讀屏東」品牌。

屏東縣長潘孟安表示，10月以來從設計屏東、音樂屏東到閱讀屏東一系列的文化活動，呈現屏東豐富的文化底蘊。今年推出南國漫讀節，以走讀屏東，於社區部落、獨立書屋、歷史場域舉辦講座，藉由動、靜態閱讀方式，為城市注入文化的靈魂，邀請縣民一起透過閱讀，拓展知識與競爭力。

以藍皮火車打造的「列車書店」，將從屏東枋寮車站出發前往台東金崙，8日由原民作家巴代及驛站館長古庭維述說鐵道與山林的神秘傳說；9日詩人許含光及馬翊航討論浪漫的詩詞創作；作家詹宏志則在光影交錯的火車裡探究旅途與人生；導演蕭菊貞及影評人藍祖蔚，在移動的山海影像裡跟大家分享電影物語；11日郭漢辰及傅怡禎2位屏東作家帶路，領略屏東各個小站的故事及歷史。

另外，11月9日邀請到龍應台、鍾永豐及林生祥同時在勝利星村青島街登台，林生祥與鍾永豐以音樂吟詠鄉野南國。龍應台以生自土地的文字和她獨特的聲音，在林生祥的琴聲裡，讓民眾感受「純粹大武山」。11月9日至10日於勝利星村｢南方選物市集」，有選書及文創品，民眾除了聽演講，還能逛市集。

活動結合在地作家和各地文化人，有文字編輯、詩歌、音樂、劇本等各主題講座，於勝利星村、屏東演武場、南國青鳥等地展開，邀請重要的國際文化人齊聚屏東，有來自日本的川本三郎、旅居香港多年的文學明星鍾曉陽、台灣的詹宏志也在列車上分享閱讀，另由張曉風、馮翊綱、張鐵志、李明璁、林達陽、利格拉樂・阿烏、奧威尼・卡露斯、杜寒菘、郭漢辰等名人作家，一起呈現屏東精彩豐厚的人文歷史。相關活動資訊可上「2019南國漫讀節」粉專活動頁面查詢。

屏縣府文化處今年首辦「2019南國漫讀節」，以藍皮火車打造列車書店共4班列車5場...
屏縣府文化處今年首辦「2019南國漫讀節」，以藍皮火車打造列車書店共4班列車5場次，民眾能邊閱讀、邊欣賞欣賞屏東、台東的南迴山海景緻。圖／翻攝自「2019南國漫讀節」粉專
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屏縣府文化處今年首辦「2019南國漫讀節」，以藍皮火車打造列車書店共4班列車5場...
屏縣府文化處今年首辦「2019南國漫讀節」，以藍皮火車打造列車書店共4班列車5場次，民眾能邊閱讀、邊欣賞欣賞屏東、台東的南迴山海景緻。圖／翻攝自「2019南國漫讀節」粉專
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屏縣府文化處今年首辦「2019南國漫讀節」，要繼「音樂屏東」後，再造「閱讀屏東」...
屏縣府文化處今年首辦「2019南國漫讀節」，要繼「音樂屏東」後，再造「閱讀屏東」品牌。記者江國豪／攝影
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屏縣府文化處今年首辦「2019南國漫讀節」，要繼「音樂屏東」後，再造「閱讀屏東」...
屏縣府文化處今年首辦「2019南國漫讀節」，要繼「音樂屏東」後，再造「閱讀屏東」品牌。記者江國豪／攝影
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屏東縣列車龍應台

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