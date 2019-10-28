屏東南國漫讀節 邀兩岸三地文化人開講

2019-10-28 14:56 中央社 屏東縣28日電



「2019南國漫讀節」以5條歷史走讀路線揭開序幕，屏東縣長潘孟安今天在記者會中表示，11月8日起將展開系列文化人講座，邀請兩岸三地文化人在勝利星村及藍皮火車上開講。

「屏東，是一座閱讀城市！」潘孟安正式宣告以「南國漫讀節」打造專屬屏東的閱讀品牌。他表示，10月以來從設計屏東、音樂屏東到閱讀屏東一系列的文化活動，呈現屏東豐富的文化底蘊。

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去年縣府首次舉辦華文朗讀節，今年推出南國漫讀節，以走讀屏東，並於社區部落、獨立書屋、歷史場域舉辦講座，藉由動、靜態閱讀方式，為城市注入文化的靈魂，邀請縣民一起透過閱讀，拓展知識與競爭力。

縣府文化處表示，11月8日至11日以藍皮火車打造「列車上的書店」，讓民眾搭藍皮火車聽文化人「講書」，依序由原民作家巴代及驛站館長古庭維述說鐵道與山林的神秘傳說打頭陣；許含光及馬翊航討論浪漫的詩詞創作；作家詹宏志探究旅途與人生；導演蕭菊貞及影評人藍祖蔚分享電影物語；郭漢辰及傅怡禎帶路領略屏東各小站故事及歷史。

各場次活動上午9時在屏東車站集合，搭乘自強號前往枋寮車站，轉搭藍皮火車抵達台東金崙，下午預計3時多抵達屏東。活動報名熱烈，各場次已近額滿。

11月9日屏東市勝利星村青島街邀請到重量級文化人龍應台、鍾永豐及林生祥同時登台，林生祥與鍾永豐以音樂吟詠鄉野南國；龍應台以生自土地的文字和她獨特的聲音，在林生祥的琴聲裡，讓民眾看見「純粹大武山」。當天還有日本作家川本三郎和李明璁的演講「從男人真命苦」看日本小鎮文化。

11月9日至10日在勝利星村有「南方選物市集」，除挑選獨立刊物及書店合作，同時也有輕食及文創品的選擇，在音樂聲中伴隨文字美食，打造專屬屏東的漫讀氛圍。

文化處表示，活動設計別出心裁，結合在地作家和各地文化人，有文字編輯、詩歌、音樂、劇本等各種主題的講座，在勝利星村、演武場、永勝5號、南國青鳥等具有屏東味的歷史場域展開。

文化處表示，系列活動邀請的文化人含兩岸三地，包括旅居香港多年的文學明星鍾曉陽、張曉風、馮翊綱、張鐵志、林達陽、利格拉樂．阿烏、奧威尼．卡露斯、杜寒菘、郭漢辰等都將一起呈現屏東精彩豐厚的人文歷史。相關活動資訊可上「2019南國漫讀節」粉專活動頁面查詢。